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Sohu: американская АПЛ Virginia в панике бежала от российского фрегата «Маршал Шапошников»

Армия
Sohu: американская АПЛ Virginia в панике бежала от российского фрегата «Маршал Шапошников»
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class David R. Krigbaum / Public Domain

Пекин, 13 февраля. Американская АПЛ вторглась в российские территориальные воды близ Курильских островов, однако была вынуждена позорно бежать от кораблей ВМФ РФ. Об этом пишут эксперты китайского издания Sohu.

Инцидент с АПЛ типа Virginia ВМС США возле курильского острова Уруп произошел 12 февраля. Подлодка пыталась наблюдать за учениями российских кораблей, но была ими обнаружена, напомнили обозреватели из Китая. Пересказ публикации представлен «ПолитРоссией».

«Происшествие в Тихом океане показывает, что Вашингтон продолжает испытывать на прочность красные линии обороны, обозначенные российской стороной», – рассказали аналитики Sohu.

Однако российские военные заставили американских подводников пожалеть о своей провокации. Экипаж фрегата «Маршал Шапошников» после предупреждения незваным «гостям» применил специальные средства. Подлодка ВМС США поспешно обратилась в позорное бегство, заявили авторы статьи.

«Паника пришла на смену высокомерию», – сообщили китайские аналитики, чем обернулось для американских моряков попытка вторжения в российские территориальные воды.

Ранее стало известно, каким образом ВМФ РФ обнаружил американскую субмарину вблизи Курил.

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