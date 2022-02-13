Прокуратура начала проверку после отравления детей в кемеровском бассейне

Кемерово, 13 февраля. Прокуратура организовала проверку по факту появившейся в Сети информации об отравлении пятерых детей в бассейне. Инцидент произошел в сауне на улице Тухачевского в Кемерово.

В настоящее время пострадавшие находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Детям поставили предварительный диагноз — отравление парами хлора. Не место происшествия выезжал прокурор Ленинского района.

В ходе проверочных мероприятий сотрудники надзорного ведомства дадут оценку исполнению требований законодательства о безопасности и защите прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Петербурге девятилетняя девочка сломала позвонок в бассейне с шариками и пошла на карате.