Звезда «Острых козырьков» Кингсли Бен-Адир сыграет Боба Марли

Лос-Анджелес, 13 февраля. Британский актер Кингсли Бен-Адир, получивший известность благодаря сериалам OA и «Острые козырьки», сыграет главную роль в байопике про культового музыканта Боба Марли.

Производством фильма занимается студия Paramount, у проекта пока нет официального названия. Режиссером картины станет Рейнальдо Маркус Грин («Король Ричард», «Монстры и люди»), сценарий напишет Теренс Винтер. В продюсерах значатся сразу трое членов семьи Марли: вдова Рита, дочь Седелла и сын Зигги, сообщает The Deadline.

Боб Марли был пионером регги-музыки на Ямайке, в шестидесятых он выступал с группой The Wailers, а десять лет спустя стал одной из крупнейших музыкальных фигур в мире. Легендарный исполнитель скончался в 1981 году от рака, ему было 36 лет. Творческое наследие Марли — это 12 студийных альбомов, а 13-я пластинка Confrontation вышла уже после его смерти в 1983 году.

Ранее сообщалось, что компания Lucasfilm готовится к съемкам новой трилогии по «Звездным войнам». Сиквелы, предположительно, расскажут о событиях, которые развернутся вокруг нового Ордена джедаев.