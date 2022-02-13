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Муж Наташи Королевой не хочет ничего знать о ее внебрачной дочери

Шоу-бизнес
Муж Наташи Королевой не хочет ничего знать о ее внебрачной дочери
instagram.com  /  @koroleva__star

Москва, 13 февраля. Стриптизер и бодибилдер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, не хочет слышать о внебрачной дочери своей супруги — певицы Наташи Королевой. Мужа артистки абсолютно не интересует эта информация.

Несколько месяцев назад исполнительница хита «Желтые тюльпаны» поразила близких и поклонников неожиданным признанием. Королева рассказала в эфире шоу «Секрет на миллион», что у нее есть внебрачная дочь, живущая в США. Девочка появилась на свет, поскольку певица стала донором яйцеклетки для своего друга нетрадиционной сексуальной ориентации. Вынашивала ребенка суррогатная мать.

По словам знаменитости, до выхода передачи даже ее мать и муж были не в курсе этой информации. Похоже, и после премьеры шоу с участием жены Тарзан не хочет ничего знать о ее внебрачной дочери.

Глушко не просил Королеву познакомить его с девочкой, рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Певица же заявила, что не хочет больше обсуждать эту тему. Сама артистка знакома с внебрачной дочерью, но долго не видела ее из-за пандемии.

У Королевой и Тарзана есть общий сын — начинающий певец Архип Глушко, которому скоро исполнится 20 лет. Поскольку молодой человек повзрослел, он больше не хочет жить с родителями. В скором времени парень планирует переехать на съемную квартиру.

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королева знаменитости тарзан
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