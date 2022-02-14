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Быть или не быть: страны ЕС разделились во мнениях касательно отключения России от SWIFT

Экономика
Быть или не быть: страны ЕС разделились во мнениях касательно отключения России от SWIFT
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Угрозы отключения от банковской системы в адрес России звучат уже не первый год. Первоисточником были Соединенные Штаты Америки. Но буквально накануне «клич об отключении» от SWIFT был слышен из Франции, но их позиции различаются: есть те, кто об этом мечтает, а есть и те, кто категорически против такой меры относительно российского государства. В разговоре с ФАН член Совета Федерации РФ Андрей Климов рассказал, какое сейчас настроение во Франции преобладает по отношению к России. Он отметил, что мнения там бытуют разные, но сторонников дружеских отношений с Москвой становится больше.

«Франция — это не монолитное общество, как, например, в Северной Корее. Это совокупность групп интересов. Скоро там будут выбирать президента страны. На этой политической арене борются несколько очень мощных игроков. И некоторые из них призывают как можно скорее сплотиться с Россией против американской экспансии в Европе. Я это слышал собственными ушами несколько дней назад от французских коллег-парламентариев в рамках нашего видеомоста», — сказал Климов.

Также он подчеркнул, что если кто-то и задумает реализовать эту историю (отключение России от платежной системы SWIFT), то последствия для них же самих будут катастрофическими.

Быть или не быть: страны ЕС разделились во мнениях касательно отключения России от SWIFT
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

«Технически это сделать можно, а в практическом плане — мало вероятно, но это не самое главное. Сейчас признают и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Берлине, и в Брюсселе, что Россия за последние годы подготовила свою систему (в том числе и финансовую) таким образом, что подобного рода трюки будут более болезненными для Запада, чем для нас. Там же все очень просто. Если вы посмотрите на структуру наших расчетов, то увидите, что ее суть заключается в их зависимости от наших ресурсов, за которые они должны платить. А если они отключат эту систему расчетов, то платить им будет сложнее. Следовательно, получать для себя эти ресурсы будет сложнее», — отметил Андрей Климов.

Ранее известный украинский политик и экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН рассказал, почему отключение SWIFT нанесет больше урона Западу, а не России.

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