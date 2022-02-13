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Галкин устроил фотосессию для детей от Пугачевой

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 12:41
Шоу-бизнес
Галкин устроил фотосессию для детей от Пугачевой
instagram.com  /  @maxgalkinru

Москва, 13 февраля. Популярный юморист и телеведущий Максим Галкин похвастался стильной фотосессией со своими подросшими детьми Лизой и Гарри от певицы Аллы Пугачевой.

Звездные родители воспитывают близнецов творческими личностями. Лиза и Гарри интересуются кулинарией, модой, иностранными языками. Галкин с Пугачевой поощряют увлечения наследников и заботятся об их образовании. На этот раз близнецов порадовали профессиональной фотосъемкой.

«Растут детишки. Как время летит!» — подписал снимки юморист в Instagram.

Галкин устроил фотосессию для детей от Пугачевой
Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru /@fotoolgafaetonova

Публикация набрала почти миллион лайков, под ней появились комментарии звезд российского шоу-бизнеса, они осыпали комплиментами Лизу и Гарри.

«Совсем взрослые стали», — заметил дизайнер Игорь Гуляев.

«Какие большие уже», — согласилась с ним юмористка Юлия Михалкова.

«Шикарная милота», — добавил ведущий «Маски» Вячеслав Макаров.

«Живые! Яркие! Счастливые! Искрящиеся! Позитивные! Прекрасные дети! Как папа с мамой», — написала певица Анита Цой.

Юморист и певица официально оформили в 2011 году, но встречаться они начали намного раньше. Лиза и Гарри появились на свет 18 сентября 2013 года, их родила суррогатная мать.

Ранее Пугачева отреагировала на критику со стороны коллеги Ирины Понаровской, назвавшей ее «деревней». Певица заявила, что «подлым людям» не надо мстить.

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дети галкин пугачева
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