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«Это общая победа!»: лыжник Алыпов поздравил сборную России с новым золотом на ОИ-2022
Спорт
«Это общая победа!»: лыжник Алыпов поздравил сборную России с новым золотом на ОИ-2022
Федеральное агентство новостей  / 

В эстафете нельзя победить в одиночку, так что триумф делят все участники сборной. Об этом в беседе с ФАН напомнил лыжник, бронзовый призер в командном спринте зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине Иван Алыпов. Ранее российские лыжники завоевали золотые медали в эстафете из четырех этапов по десять километров на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Я очень рад за своих друзей, что они стали олимпийскими чемпионами. Я очень рад, что Сергей Устюгов добился того, чтобы получить свою медаль в самом крутом виде программы — эстафете с флагом на последнем этапе. Для меня это один самых счастливых дней. Я очень кайфанул!» — поделился спортсмен.

Иван Алыпов также подчеркнул, что такой блистательный успех стал возможен благодаря усилиям каждого в российской сборной.

«Ребята — просто герои! Они отработали на 350% — сервис, тренер, весь персонал, сами спортсмены. В эстафете невозможно победить кому-то одному. Побеждает вся команда. Выделить кого-то нельзя. Поздравляю всех», — пояснил собеседник ФАН.

Это общая победа!: лыжник Алыпов поздравил сборную России с новым золотом на ОИ-2022
Федеральное агентство новостей /

В завершение он передал сердечные слова и для других участников Олимпийских игр в Пекине.

«Очень хочу поздравить девочек, которые вчера стали олимпийскими чемпионками, ребят, которые сегодня выиграли. Удачи в дальнейших гонках. Кроме того, слова соболезнования норвежцам», — подытожил бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Турине.

Ранее хоккеист Александр Пашков в беседе с ФАН заявил, что победа лыжника Александра Большунова удивительна даже по олимпийским меркам. По его словам, спортсмен продемонстрировал выдающееся мастерство.

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золото лыжники эстафета олимпиада 2022
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