Ханга решила вести передачу «Про это» после совета прославленной теннисистки

Елена Ханга в новом выпуске передачи «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном рассказала, что очень сомневалась, стоит ли ей соглашаться вести передачу «Про это». В итоге она нашла поддержу у своей подруги и наставницы Анны Дмитриевой.

Прославленная отечественная теннисистка нашла правильные слова, чтобы Ханга согласилась стать ведущей этого довольно смелого проекта НТВ. Дмитриева убедила ее в том, что главное то, как подается материал, отметив, что «можно и про чернильницу так рассказать, что будет потом неловко».

Смотрите «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном 13 февраля на площадке ФАН.

В новом выпуске Елена Ханга расскажет о работе с Владом Листьевым, помощи и наставничестве прославленной теннисистки Анны Дмитриевой, а также о своем проекте со звездами на YouTube.