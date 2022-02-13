Песков: обозначенные Путиным на выступлении в Мюнхене проблемы продолжают расти

Москва, 13 февраля. Проблем, которые президент РФ Владимир Путин обозначил 15 лет назад во время выступления в Мюнхене, стало только больше. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил: Москва все эти годы надеялась, что проблемные ситуации будут исчезать.

«Разоруженческая тематика. Он уже тогда говорил о том, что в Румынии, в Болгарии американцы устанавливают установки с ракетами-перехватчиками. Ну эти же самые ракеты могут быть быстро профилированы уже в ракеты атакующие. Реальность? Реальность! То есть актуальность никоим образом не пропадает.», — отметил Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Он напомнил о движении НАТО к границам России и остром вопросе безопасности Европы. Сохраняется угроза терроризма, а Североатлантический альянс не выполняет миротворческой миссии.

Песков также высказался о роли ОБСЕ в мире. Он призвал сделать организацию универсальной.