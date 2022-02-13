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Беременная жена Константина Ивлева познакомилась с его детьми от первого брака

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 12:26
Шоу-бизнес
Беременная жена Константина Ивлева познакомилась с его детьми от первого брака
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 13 февраля. Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев познакомил свою молодую супругу Валерию с детьми от предыдущего брака. Шоумен отправился с близкими на ужин в ресторан.

Ивлев опубликовал ролик в Instagram Stories, на котором он хорошо проводит время в компании беременной жены и детей от первого брака. По кадрам складывается впечатление, что супруга шеф-повара нашла общий язык с его сыном и дочерью. Похоже, у детей телеведущего не возникает проблем при общении с его второй женой.

Беременная жена Константина Ивлева познакомилась с его детьми от первого брака
instagram.com / @valeriya__ivleva

Напомним, в первом браке у Ивлева родились сын Матвей, который уже повзрослел, и дочь Мария. Девочка появилась на свет в 2014 году. Шоумен прожил 23 года с матерью своих детей и оставил ее ради молодой избранницы Валерии, носившей в девичестве фамилию Куденкова.

Шеф-повар и его новая возлюбленная поженились около года назад. Пара готовится стать родителями в скором времени. Разница в возрасте у знаменитых супругов составляет примерно 18 лет.

Беременная жена Константина Ивлева познакомилась с его детьми от первого брака
Пресс-служба телеканала «Пятница!» /

Супруга телеведущего столкнулась с критикой в Сети после того, как публике стало известно о ее беременности. Ивлев встал на защиту жены и ответил на негативные комментарии. Шеф-повар признался, что считает грехом «поносить» беременную женщину.

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