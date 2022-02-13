Эксперт Марунич объяснил влиянием Запада ситуацию с высокими ценами на газ в Европе

Киев, 13 февраля. Масштабная информационная кампания вокруг мнимой эскалации конфликта на Украине самым негативным образом влияет на стоимость энергоносителей, констатировал эксперт по энергетике Дмитрий Марунич в интервью изданию «Украина.ру».

Негативные последствия искусственного нагнетания обстановки видны невооруженным глазом. Марунич назвал риторику Запада неотъемлемой составляющей высоких цен на топливо во всем мире.

«Мы в Украине ждали, очень много было надежд на переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом. К сожалению, пока мы не видим деэскалации. Разговоров много, но… Если б деэскалация произошла — это был бы колоссальный плюс для всего нашего континента. Потому что речь не только о ценах на энергоресурсы на нашем рынке — речь также о жизнях реальных людей на востоке Украины», — заявил эксперт.