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Эксперт Марунич объяснил влиянием Запада ситуацию с высокими ценами на газ в Европе

Экономика
Эксперт Марунич объяснил влиянием Запада ситуацию с высокими ценами на газ в Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 13 февраля. Масштабная информационная кампания вокруг мнимой эскалации конфликта на Украине самым негативным образом влияет на стоимость энергоносителей, констатировал эксперт по энергетике Дмитрий Марунич в интервью изданию «Украина.ру».

Негативные последствия искусственного нагнетания обстановки видны невооруженным глазом. Марунич назвал риторику Запада неотъемлемой составляющей высоких цен на топливо во всем мире.

«Мы в Украине ждали, очень много было надежд на переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом. К сожалению, пока мы не видим деэскалации. Разговоров много, но… Если б деэскалация произошла — это был бы колоссальный плюс для всего нашего континента. Потому что речь не только о ценах на энергоресурсы на нашем рынке — речь также о жизнях реальных людей на востоке Украины», — заявил эксперт.

Глава направления европейской экономики из британской аналитической компании Oxford Economics Ангел Талавера прогнозирует, что стоимость газа на рынке ЕС в текущем году заметно превысит прежние ожидания.

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