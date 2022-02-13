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Экономист Григорьев перечислил лидирующие по потенциалу роста валюты

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 12:11
Экономика
Экономист Григорьев перечислил лидирующие по потенциалу роста валюты
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 февраля. Лидерами по потенциалу роста на данный момент являются доллар США и швейцарский франк. Такие валюты в интервью агентству «Прайм» назвал доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

По словам эксперта, быть первой американской валюте позволяет лидерство экономики страны в мире. Во-вторых, сила доллара обеспечивается ожидаемым ростом ставки ФРС.

«Многое зависит от действий ФРС США: если ранее озвученное намерение перейти к повышению ключевой ставки в марте этого года, будет исполнено, мы увидим рост курса доллара», — отметил Григорьев.

Привлекательность швейцарского франка сохраняется за счет социально-экономической стабильности и уникальной роли государства в мировых финансах. Причем евро является менее привлекательной валютой, поскольку представляет несколько стран, добавил он.

Динамика курса рубля по отношению к американской валюте показывает, что россиянам пока не стоит отказываться от долларовых активов. Такое мнение высказал глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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доллар валюта франк
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