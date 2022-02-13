Эксперт Григорьев выделил доллар и швейцарский франк среди наиболее перспективных валют

Москва, 13 февраля. Лучшие перспективы роста на сегодняшний день есть у доллара США и швейцарского франка, заявил доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

По его словам, в доллар выгодно вкладываться, потому что экономика Соединенных Штатов — одна из самых мощных в мире, а их валюта — универсальное платежное средства.

«Традиционно сильные позиции сохранит швейцарский франк благодаря социально-экономической стабильности и уникальной роли Швейцарии в мировых финансах, и он имеет все шансы укрепится и по отношению к доллару, и к евро», — цитирует Григорьева агентство «Прайм».

А вот евро, по мнению эксперта, потерял потенциал, потому что является валютой сразу нескольких стран.

Профессор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Мария Конягина ранее порекомендовала россиянам инвестировать в собственное здоровье или дополнительное образование, которое поможет увеличить доход и никогда не держать деньги в одном месте и в одной валюте.