Российские лыжники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Пекин, 13 февраля. Российские лыжники Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов принесли еще одну золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в копилку национальной команды. Спортсмены сборной ОКР показали лучшее время в эстафете 4х10 километров.

Второе место в гонке заняли лыжники из Норвегии. Бронзовую медаль завоевали французские спортсмены.

Благодаря лыжникам российская команда заработала четвертое золото Игр в Китае. После победы Большунова, Червоткина, Спицова и Устюгова Россия находится на седьмом месте в общем медальном зачете.

Зимние Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля. Соревнования продолжатся до 20-го числа. Третью золотую медаль Олимпиады завоевала в эстафете женская сборная по лыжным гонкам.