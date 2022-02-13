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Российские лыжники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 11:58
Олимпийские игры 2022
Российские лыжники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине
Global Look Press  /  Maxim Thore/Keystone Press Agency

Пекин, 13 февраля. Российские лыжники Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов принесли еще одну золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в копилку национальной команды. Спортсмены сборной ОКР показали лучшее время в эстафете 4х10 километров.

Второе место в гонке заняли лыжники из Норвегии. Бронзовую медаль завоевали французские спортсмены.

Благодаря лыжникам российская команда заработала четвертое золото Игр в Китае. После победы Большунова, Червоткина, Спицова и Устюгова Россия находится на седьмом месте в общем медальном зачете.

Зимние Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля. Соревнования продолжатся до 20-го числа. Третью золотую медаль Олимпиады завоевала в эстафете женская сборная по лыжным гонкам.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российские лыжники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине
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