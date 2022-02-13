«Хезболла» призвала Бейрут отказаться от невыгодных условий демаркации границ с Израилем

Бейрут, 13 февраля. Зампред исполнительного комитета партии «Хезболла» Али Дамуш призвал центральные власти Ливана не соглашаться на план демаркации морских границ с Израилем, если это не гарантирует полное соблюдение суверенитета республики. По его словам, военизированное движение отвергает «все формы нормализации отношений с врагом» и выступает против принятия каких-либо решений, которые ущемляют права государства на разработку нефти и газа.

Дамуш также обвинил Вашингтон в попытках оказать давление на Бейрут и навязать выгодные им условия через своего посредника на переговорах между Ливаном и Израилем. Представитель «Хезболлы» назвал правительство президента Джо Байдена «крупнейшим мошенником, спонсором терроризма и пособником коррупционеров и диктаторов во всем мире», который «вмешивается во внутренние дела иных государств и занимается вымогательством».

Hezbollah calls for Lebanon not to accept maritime border demarcation – Middle East Monitor | via @MiddleEastMnt https://t.co/9LaGcXqz0L https://t.co/9LaGcXqz0L — Alfredo Velázquez (@alfredovela08) February 13, 2022

Это заявление зампред исполнительного комитета партии сделал вскоре после встречи президента Ливана Мишеля Ауна с посланником США Амосом Хохштейном, который и является ныне тем самым посредником на переговорах Бейрута с Тель-Авивом.

Американский дипломат сообщил главе Ливана о результатах последних контактов с Израилем и передал несколько предложений касательно демаркации границ от его властей. В свою очередь, Аун выразил готовность позже рассмотреть и обсудить эти вопросы, а также подтвердил намерение поддерживать связь с США в рамках указанной темы. Также в ходе беседы стороны обсудили позицию Вашингтона по планам транзита электроэнергии и газа в Ливан из Египта и Иордании по сирийской территории.

Lebanon: president meets #UnitedStates mediator to demarcate maritime border with Israel https://t.co/ttrqd0E5P3 — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) February 10, 2022

В интервью ливанскому новостному каналу LBCI Хохштейн призвал Бейрут и Тель-Авив заключить сделку, которая будет учитывать интересы обеих стран в сферах экономики и безопасности. По словам дипломата, «после 10 лет обсуждений пришло время прийти к соглашению».

Суть конфликта

Спор между Ливаном и Израилем ведется по поводу узкого участка площадью в 1430 квадратных километров в Средиземном море. Он захватывает часть месторождения Кариш, которое еврейское государство считает своей территорией. В 2020 году стороны достигли предварительных соглашений и при посредничестве США и ООН составили план демаркации морских границ. Впоследствии государства провели пять раундов переговоров по этому вопросу, однако пока не достигли окончательного консенсуса. Стоит отметить, что диалог между ними ведется опосредованно, поскольку в состав ливанского правительства входят члены враждебной Израилю «Хезболлы».

Global Look Press / Marwan Naamani/dpa

Стороны неоднократно совершали попытки увеличить рычаги воздействия на соперника, которые в большинстве случаев лишь приводили к росту напряженности. Например, после четвертого раунда Ливан повысил требования, увеличив размер своей доли с ранее оговоренных 869 квадратных километров до 2300. В ответ Израиль также внес «поправки» в план, запросив вдвое большую территорию. Тем не менее ни одна из сторон не стала продвигать эту позицию, ограничившись лишь демонстрацией собственных амбиций.

Lebanon's Hezbollah warns Israel against drilling in disputed maritime border area https://t.co/1LwleCOPtZ — EndGameWW3 (@EndGameWW3) October 22, 2021

Также в декабре прошлого года ливанское правительство объявило тендеры на разработку месторождений в спорных районах, из-за чего Тель-Авив направил в ООН жалобу на попытки односторонних действий Бейрута. Хохштейн назвал шаг властей республики попыткой добиться лучшей позиции на переговорах и дал понять, что за пределы ранее оговоренных территорий договор не выйдет в любом случае.

Спор о морской границе препятствует разработкам в этом богатом газом районе, в котором Ливан отчаянно нуждается на фоне энергетического коллапса в стране. Несмотря на временами громкие заявления, стороны избегают практических действий, стремясь не допускать эскалацию обстановки. В частности, ослабленный кризисом Бейрут не желает вооруженной конфронтации с Тель-Авивом, который, в свою очередь, опасается ответных действий по стороны проиранской «Хезболлы».