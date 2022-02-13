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«Хезболла» призвала Бейрут отказаться от невыгодных условий демаркации границ с Израилем

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 12:04
Весь мир
«Хезболла» призвала Бейрут отказаться от невыгодных условий демаркации границ с Израилем
Global Look Press  /  Marwan Naamani / dpa / Haitham Moussawi / Keystone Press Agency / Palácio do Planalto / flickr.com / CC BY 2.0

Бейрут, 13 февраля. Зампред исполнительного комитета партии «Хезболла» Али Дамуш призвал центральные власти Ливана не соглашаться на план демаркации морских границ с Израилем, если это не гарантирует полное соблюдение суверенитета республики. По его словам, военизированное движение отвергает «все формы нормализации отношений с врагом» и выступает против принятия каких-либо решений, которые ущемляют права государства на разработку нефти и газа.

Дамуш также обвинил Вашингтон в попытках оказать давление на Бейрут и навязать выгодные им условия через своего посредника на переговорах между Ливаном и Израилем. Представитель «Хезболлы» назвал правительство президента Джо Байдена «крупнейшим мошенником, спонсором терроризма и пособником коррупционеров и диктаторов во всем мире», который «вмешивается во внутренние дела иных государств и занимается вымогательством».

Это заявление зампред исполнительного комитета партии сделал вскоре после встречи президента Ливана Мишеля Ауна с посланником США Амосом Хохштейном, который и является ныне тем самым посредником на переговорах Бейрута с Тель-Авивом.

Американский дипломат сообщил главе Ливана о результатах последних контактов с Израилем и передал несколько предложений касательно демаркации границ от его властей. В свою очередь, Аун выразил готовность позже рассмотреть и обсудить эти вопросы, а также подтвердил намерение поддерживать связь с США в рамках указанной темы. Также в ходе беседы стороны обсудили позицию Вашингтона по планам транзита электроэнергии и газа в Ливан из Египта и Иордании по сирийской территории.

В интервью ливанскому новостному каналу LBCI Хохштейн призвал Бейрут и Тель-Авив заключить сделку, которая будет учитывать интересы обеих стран в сферах экономики и безопасности. По словам дипломата, «после 10 лет обсуждений пришло время прийти к соглашению».

Суть конфликта

Спор между Ливаном и Израилем ведется по поводу узкого участка площадью в 1430 квадратных километров в Средиземном море. Он захватывает часть месторождения Кариш, которое еврейское государство считает своей территорией. В 2020 году стороны достигли предварительных соглашений и при посредничестве США и ООН составили план демаркации морских границ. Впоследствии государства провели пять раундов переговоров по этому вопросу, однако пока не достигли окончательного консенсуса. Стоит отметить, что диалог между ними ведется опосредованно, поскольку в состав ливанского правительства входят члены враждебной Израилю «Хезболлы».

«Хезболла» призвала Бейрут отказаться от невыгодных условий демаркации границ с Израилем
Global Look Press / Marwan Naamani/dpa

Стороны неоднократно совершали попытки увеличить рычаги воздействия на соперника, которые в большинстве случаев лишь приводили к росту напряженности. Например, после четвертого раунда Ливан повысил требования, увеличив размер своей доли с ранее оговоренных 869 квадратных километров до 2300. В ответ Израиль также внес «поправки» в план, запросив вдвое большую территорию. Тем не менее ни одна из сторон не стала продвигать эту позицию, ограничившись лишь демонстрацией собственных амбиций.

Также в декабре прошлого года ливанское правительство объявило тендеры на разработку месторождений в спорных районах, из-за чего Тель-Авив направил в ООН жалобу на попытки односторонних действий Бейрута. Хохштейн назвал шаг властей республики попыткой добиться лучшей позиции на переговорах и дал понять, что за пределы ранее оговоренных территорий договор не выйдет в любом случае.

Спор о морской границе препятствует разработкам в этом богатом газом районе, в котором Ливан отчаянно нуждается на фоне энергетического коллапса в стране. Несмотря на временами громкие заявления, стороны избегают практических действий, стремясь не допускать эскалацию обстановки. В частности, ослабленный кризисом Бейрут не желает вооруженной конфронтации с Тель-Авивом, который, в свою очередь, опасается ответных действий по стороны проиранской «Хезболлы».

«Хезболла» призвала Бейрут отказаться от невыгодных условий демаркации границ с Израилем
Федеральное агентство новостей /

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израиль хезболла ливан
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