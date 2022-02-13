Брат осужденного в Бразилии россиянина дал подробное интервью главе ФБР Мире Тэрада

Москва, 13 февраля. Брат россиянина Кирилла Кравченко, осужденного в Бразилии на 11 лет колонии за попытку вывоза животных, дал подробное интервью Фонду борьбы с репрессиями, в котором поделился своим видением ситуации.

В беседе с главой российского ФБР (основан бизнесменом Евгением Пригожиным) Мирой Тэрада Борис Кравченко напомнил, что Кирилла задержали в аэропорту Гуарульюс в январе 2021 года, так как он пытался вывезти из страны представителей бразильской фауны, не имея на это разрешения.

Брат осужденного возмутился, что местная пресса называет его биопиратом и связывает с деятельностью международной преступной группировки.

«Конечно же, это ложь. Ни в какой международной криминальной группировке Кирилл никогда не состоял. Кирилл — дипломированный магистр биологии, в 2008 году с отличием закончил биологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Да, всю свою жизнь он посвятил изучению животного и растительного мира, но никакого отношения к международной организованной преступности он не имеет», — подчеркнул Борис.

Он напомнил, что после нескольких месяцев расследования Кравченко обвинили по пяти статьям: попытка контрабанды, жестокое обращение с животными, отлов животных без лицензии, создание опасности другим людям и участие в международной криминальной организации по продаже животных.

«Фактически же Кирилл совершил всего лишь административный проступок (не оформил разрешение на вывоз насекомых и рептилий), но был обвинен во множестве уголовных преступлений, к которым он не имеет никакого отношения», — добавил брат осужденного.

По его словам, представители фауны, которых Кирилл Кравченко хотел забрать с собой, не относились к редким или исчезающим видам. Это подтвердила экспертиза института Бутантан (исследовательский центр в городе Сан-Паулу).

Борис Кравченко надеется, что ситуация может измениться после визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву.

«11 февраля мы написали письмо на имя президента РФ Путина В.В. с просьбой обратить внимание президента и министра юстиции Бразилии и взять под их личный контроль ситуацию с моим братом», — сказал молодой человек в интервью ФБР.

Письмо составила семья Кирилла. Родственники обратили внимание президента на нарушения при вынесении приговора и добавили, что россиянин, находясь в тюрьме, нуждается в медицинской помощи.