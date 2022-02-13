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Нью-Йорк готовится уволить тысячи служащих из-за отсутствия вакцинации

Весь мир
Нью-Йорк готовится уволить тысячи служащих из-за отсутствия вакцинации
Global Look Press  /  Lev Radin / Keystone Press Agency

Нью-Йорк, 13 февраля. Тысячи муниципальных служащих Нью-Йорка могут остаться без работы уже в конце следующей недели. Причиной массового увольнения является отсутствие прививок против COVID-19.

По данным мэрии, менее 4 тысяч сотрудников муниципалитета столкнулись с увольнением в конце января в результате действия мандата об обязательной вакцинации. На следующей неделе это количество еще увеличится в связи с наступлением крайнего срока, который был отведен городским служащим для вакцинации.

Ожидается, что грядущее сокращение станет одним из крупнейших массовых увольнений сотрудников в США, связанных с вакцинацией. По оценкам специалистов, работу могут потерять около 1% всех муниципальных служащих Нью-Йорка.

«Я хочу, чтобы они остались, я хочу, чтобы они были служащими города, но они должны следовать правилам», — заявил мэр Эрик Адамс.

Решение об увольнении сотрудников не будет пересмотрено, несмотря на резкое снижение заболеваемости, которое отмечается в последние недели в городе. Также на решение не повлияет возможное скорое снятие многих ограничительных мер, которые были введены в Нью-Йорке на время пандемии.

Решение о массовом увольнении вызвало резкую реакцию со стороны крупнейших профсоюзов Нью-Йорка.

«В разгар всего этого, когда люди умирали каждый божий день, нам приходилось выходить на работу. Теперь вы говорите этим членам, что они недостаточно хороши, чтобы быть городскими работниками», — сказал президент Ассоциации санитаров Local 831 Гарри Несполи.

Несполи сказал, что около 40 из семи тысяч работников, которых он представляет, не были вакцинированы и столкнулись с перспективой увольнения по состоянию на утро пятницы. Он ожидал, что некоторые из них получат шанс, а не потеряют работу.

Аналогичная ситуация возникла в пожарной охране города. По данным профсоюза, десяткам пожарных грозит увольнение. Около 2000 пожарных запросили медотвод, и 500 из них все еще ожидают решения города.

Пожарные Нью-Йорка отказываются от несения службы из-за обязательной вакцинации
Global Look Press / Vanessa Carvalho / ZUMAPRESS.com

«Я чувствую, что некоторые люди в конце концов пожалеют об этом, и это еще одна причина, по которой я хотел бы, чтобы город держал дверь открытой», - сказал президент профсоюза Эндрю Ансбро.

Грегори Флойд, президент ассоциации Teamsters Local 237, представляющей около 18 тысяч государственных служащих Нью-Йорка, заявил, что городу следует воздержаться от увольнения любых работников, которые не смогли или не захотели пройти вакцинацию, до тех пор, пока их дело не будет рассмотрено в суде.

Сын бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, кандидат от Республиканской партии на пост губернатора Эндрю Джулиани, раскритиковал мандат на вакцинацию, выступая перед десятками демонстрантов в пятницу утром на акции протеста у здания мэрии Манхэттена.

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