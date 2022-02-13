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Историк Рогулев указал на попытки Байдена «надавить» на Москву в беседе с Путиным

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 12:28
Политика
Историк Рогулев указал на попытки Байдена «надавить» на Москву в беседе с Путиным
flickr.com  /  Matt Johnson / CC BY 2.0

Москва, 13 февраля. Инициатива лидера США Джо Байдена по переговорам с президентом России Владимиром Путиным не преследовала примирительную цель. Об этом заявил глава Фонда изучения Соединенных Штатов имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Историк Рогулев указал на попытки Байдена «надавить» на Москву в беседе с Путиным
Федеральное агентство новостей /

В беседе с журналистами РИА Новости историк указал на попытки американского лидера «надавить» на Москву в диалоге с Путиным. Собеседник издания не ожидает существенных изменений в отношениях Москвы и Вашингтона. Телефонный разговор был инициирован в рамках антироссийской кампании США, убежден Рогулев.

Историк Рогулев указал на попытки Байдена «надавить» на Москву в беседе с Путиным
ФБА «Экономика сегодня» /

«Это, конечно, связано с их нежеланием обсуждать те вопросы, которые ставит Россия. Это подмена одного другим и, конечно, попытка представить Россию агрессивной страной, которая заставляет всех остальных принимать экстраординарные меры в виде эвакуации своих дипломатов. Я думаю, что цель была именно это», — говорится в комментарии историка.

Историк Рогулев указал на попытки Байдена «надавить» на Москву в беседе с Путиным
Федеральное агентство новостей /

Ранее Байден сообщил о готовности Вашингтона к любому развитию событий на Украине. Такую позицию он обозначил и в беседе с российским коллегой.

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