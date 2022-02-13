Москва, 13 февраля. Инициатива лидера США Джо Байдена по переговорам с президентом России Владимиром Путиным не преследовала примирительную цель. Об этом заявил глава Фонда изучения Соединенных Штатов имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Федеральное агентство новостей /

В беседе с журналистами РИА Новости историк указал на попытки американского лидера «надавить» на Москву в диалоге с Путиным. Собеседник издания не ожидает существенных изменений в отношениях Москвы и Вашингтона. Телефонный разговор был инициирован в рамках антироссийской кампании США, убежден Рогулев.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Это, конечно, связано с их нежеланием обсуждать те вопросы, которые ставит Россия. Это подмена одного другим и, конечно, попытка представить Россию агрессивной страной, которая заставляет всех остальных принимать экстраординарные меры в виде эвакуации своих дипломатов. Я думаю, что цель была именно это», — говорится в комментарии историка.

Федеральное агентство новостей /

Ранее Байден сообщил о готовности Вашингтона к любому развитию событий на Украине. Такую позицию он обозначил и в беседе с российским коллегой.