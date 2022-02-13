Представители КПРФ подтвердили желание Зюганова приступить к работе в Госдуме

Москва, 13 февраля. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который был госпитализирован с признаками ОРВИ, намерен как можно скорее вернуться к работе в Госдуме.

Политик желает поскорее вернуться в здание парламента и выступать с речами, чтобы никто не сомневался в его состоянии здоровья. Об этом сообщили представители партии.

«Сам он очень хочет уже вернуться в здание парламента, пойти на радио, на ТВ, выступать с пламенными речами. Чтобы никто не сомневался, что все в норме и он не болеет», — отметили в КПРФ.

Ранее стало известно, что Зюганову не разрешили навестить заболевшего коронавирусом главу ЛДПР Владимира Жириновского. Оба депутата Госдумы находятся в Центральной клинической больнице Москвы.