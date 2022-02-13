В ЛНР обвинили Киев в подготовке провокации на фоне сокращения миссии ОБСЕ

Луганск, 13 февраля. Западные страны решили эвакуировать свой персонал из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Это может свидетельствовать о подготовке Киева к масштабной и опасной провокации, заявил представитель ЛНР Родион Мирошник.

США, Великобритания и государства Евросоюза отозвали своих представителей из СММ ОБСЕ, сообщил РИА Новости представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

«​​Это сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации из Украины, и военная опасность здесь ни при чем. Это подготовка какой-то масштабной провокации», — предупредил спикер.

Ранее агентство Reuters сообщило, что американские сотрудники ОБСЕ покидают территорию ЛНР и ДНР на автомобильном транспорте. Такого не происходило даже во время масштабных боев в 2014 и 2015 годах, подчеркнул Мирошник.