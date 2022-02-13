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Новые экологические стандарты могут спровоцировать дефицит одежды на мировом рынке

Экономика
Новые экологические стандарты могут спровоцировать дефицит одежды на мировом рынке
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 февраля. Жесткие нормативы по ограничению производств при переходе на зеленую энергетику могут спровоцировать дефицит одежды на мировом рынке, считает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Зеленая повестка способна привести к нехватке одежды. Многим производствам уже сейчас устанавливают жесткие ограничения работы в рамках защиты окружающей среды. Проблем удастся избежать, если все будут стремиться к экономической парадигме саморегулирующегося рынка, где предложение определено спросом, заявила Лебсак-Клейманс.

«Дефицит товаров образуется в случае возникновения внешнего контроля и ограничений по предложению. И такие изменения могут произойти в долгосрочной перспективе, если будут введены жесткие нормативы по ограничению производств с целью защиты окружающей среды», — цитирует ее РИА Новости.

Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен ранее подчеркнул, что зеленый энергетический переход представляет опасность для мировой экономики и еще больше усугубляет энергокризис.

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