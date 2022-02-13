Новые экологические стандарты могут спровоцировать дефицит одежды на мировом рынке

Москва, 13 февраля. Жесткие нормативы по ограничению производств при переходе на зеленую энергетику могут спровоцировать дефицит одежды на мировом рынке, считает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Зеленая повестка способна привести к нехватке одежды. Многим производствам уже сейчас устанавливают жесткие ограничения работы в рамках защиты окружающей среды. Проблем удастся избежать, если все будут стремиться к экономической парадигме саморегулирующегося рынка, где предложение определено спросом, заявила Лебсак-Клейманс.

«Дефицит товаров образуется в случае возникновения внешнего контроля и ограничений по предложению. И такие изменения могут произойти в долгосрочной перспективе, если будут введены жесткие нормативы по ограничению производств с целью защиты окружающей среды», — цитирует ее РИА Новости.

Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен ранее подчеркнул, что зеленый энергетический переход представляет опасность для мировой экономики и еще больше усугубляет энергокризис.