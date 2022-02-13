Москва, 13 февраля. Украине стоит меньше требовать от своих союзников, иначе она рискует остаться без поддержки. Такое мнение озвучил политолог Алексей Мухин.

Киев с 2014 года получает огромные деньги и оружие от Запада, поддерживая антироссийскую риторику. Однако со временем тон заявлений Украины начал утомлять ее партнеров. Некоторые государства стали проявлять меньший интерес к стране, другие и вовсе отказались выполнять ее требования.

Недавно депутат бундестага Штеффен Котре назвал истеричными призывы Киева в адрес Германии отказаться от газопровода «Северный поток — 2» и увеличить поставки вооружения. Берлин отказался выполнять это требование.

Терпение других государств тоже подходит к концу. Великобритания объявила о выводе военных инструкторов. Также западные страны проводят эвакуацию своих дипломатов с территории Украины.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Алексей Мухин констатировал, что Киев перегнул с требованиями. Вскоре от него могут отвернуться абсолютно все союзники.

«Шанс того, что западные союзники отвернутся от Украины, есть, так как дискурс Киева токсичен. Чем больше они будут настраивать на собственной исключительности и удовлетворении своих хотелок за счет ущерба экономике других стран, тем больше будет раздражения на этот счет, — сделал неутешительный прогноз политолог в беседе с iReactor.

Одной из стран, которая рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок на Украину, стала Мексика. Мехико также ограничил авиасообщение.