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Токаев принял участие в церемонии памяти погибших в январских событиях в Казахстане

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 11:37
Политика
Токаев принял участие в церемонии памяти погибших в январских событиях в Казахстане
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 13 февраля. Народ Казахстана прошел через тяжкие испытания в 2022 году. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства принял участие в церемонии памяти погибших в январских событиях. Эти события потрясли всю страну. Сейчас местные правоохранители разбирают каждую смерть, которую повлекли за собой массовые беспорядки, добавил Токаев.

«Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия», — выступил лидер страны на мероприятии.

В начале 2022 года на территории Казахстана произошли массовые беспорядки. Мирные протесты из-за цен на газ превратились в погромы и убийства. После урегулирования ситуации арестовали 446 участников этих событий.

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Казахстан токаев бесорядки
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