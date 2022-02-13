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Жизнеутверждающая выставка художницы Йоко Оно открылась в литовском Каунасе

Видео

Философская экспозиция была создана в рамках программы «Каунас — культурная столица Европы», и получила название «Восстание». Прямо в здании банка установили несколько рядов деревянных гробов, из которых растут березы и елки.

«Очень порадовало, что, когда я сюда пришел сюда, здесь было довольно оживленно. Наверное, в первую очередь, поэтому выставка мне и пришлась по душе», — прокомментировал один из посетителей выставки Эвалдас.

Автор необычного перфоманса — японская художница Йоко Оно. По ее задумке, растущие деревья символизируют цикличность жизни на Земле, которая непрерывно воплощается в самых разных формах. Это придает гостям выставки оптимизм, несмотря на «мрачные» экспонаты.

«Интересно посмотреть, впервые такое вижу. Я услышала о выставке по телевизору и решила прийти. Это настоящее искусство», — сказала посетительница Раймонда.

Йоко Оно прославилась своими перформансами и авангардными работами. Художница также известна миру как вдова известного музыканта Джона Леннона.

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