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Lucasfilm планирует создать новую трилогию «Звездных войн»

Общество
Lucasfilm планирует создать новую трилогию «Звездных войн»
Кадр из фильма «Звездные войны: Месть ситхов»

Лос-Анджелес, 13 февраля. Студия Lucasfilm, являющаяся подразделением Disney, намеревается создать еще одну трилогию «Звездных войн». Предполагается, что новые фильмы станут сиквелами уже вышедших лент.

О планах Lucasfilm сообщила журналистка Джоанна Робинсон, которая ранее работала в Vanity Fair. Сюжет новой трилогии должен продолжить историю первых девяти эпизодов. События, скорее всего, сосредоточатся на новом Ордене джедаев. Пока неизвестно, что думают фанаты «Звездных войн» о сиквеле-трилогии.

Ранее стало известно о планах сервиса Disney+ выпустить сериал об одном из главных героев саги — Оби-Ване Кеноби. Премьера проекта состоится на стриминговой платформе 25 мая. Главную роль в сериале сыграет Юэн Макгрегор.

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звездные войны disney Lucasfilm
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