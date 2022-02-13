Вариантов у Москвы много: почему отключение SWIFT нанесет больше урона Западу, а не России

Некоторые страны Европейского союза не готовы уступать собственным интересам в связи с потенциальным отключением РФ от системы SWIFT, поэтому это не входит в список возможных новых антироссийских санкций. Однако и без этого пакет ограничений остается «мощной бомбой» влияния на Москву, недавно заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Эксперты к заявлению украинского политика отнеслись скептически, потому что в этом случае пострадает сам Запад, отметил в разговоре бывший депутат Верховной рады Украины и действующий первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров. Кроме того, список, который с трибуны так явно «бомбит» Москву, еще никто не видел, подчеркнул собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Пока пакет санкций вообще не озвучивается. Только говорят, что он может быть очень «мощным» и что он нанесет колоссальный ущерб экономике России. Если попытаться отключить Россию от системы SWIFT, то она сможет найти выход из этой ситуации: внутри страны уже активно работает платежная система «МИР», также, возможно, Россия будет работать через Китай — то есть в современном мире вариантов решения этой проблемы достаточно много. И к чему это приведет: Запад от этого потеряет контроль над всеми транзакциями. Сейчас они их контролируют, а если Россия уйдет, то по такому же принципу могут пойти и другие страны. Поэтому, на мой взгляд, это абсолютно неприемлемый вариант, прежде всего, для Запада. Просто они понимают последствия и просчитывают их. Я понимаю, что Кулебе хотелось бы, чтобы SWIFT вошел в санкционный пакет, но я уверен в том, что при любом раскладе этой позиции у Вашингтона нет», — рассказал Спиридон Килинкаров.

Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

Ранее ФАН сообщал, что специалисты IIF оценили возможности российского аналога SWIFT. На базе СПФС зарегистрировано около 400 финансовых учреждений. На протяжении двух лет количество платежей через отечественную систему увеличилось до 24%. При этом на безналичные расчеты в РФ приходится уже более 70% всех платежей.