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Западные критики не оценили детектив «Смерть на Ниле»

Общество
Западные критики не оценили детектив «Смерть на Ниле»
Кадр из фильма «Смерть на Ниле»

Лос-Анджелес, 13 февраля. Детектив режиссера Кеннета Браны «Смерть на Ниле» с Галь Гадот в главной роли получил противоречивые оценки критиков. На портале Rotten Tomatoes рейтинг фильма составил 68%.

По сюжету сыщик Эркюль Пуаро расследует очередное преступление, которое произошло на борту роскошного теплохода «Карнак», отправившегося в круиз по Нилу. Там проводит медовый месяц богатая пара — Линнетт Риджуэй и Саймон Дойл (Гадот и Хаммер). Среди пассажиров оказалась бывшая невеста Дойла, кипящие в любовном треугольнике страсти приводят к убийству.

Западным критикам фильм «Смерть на Ниле» показался слишком устаревшим. По мнению журналиста Джейка Койла из Associated Press, Бране не удалось оживить его даже при помощи компьютерной графики. С ним согласна Кларисса Лоури, работающая в Independent.

«Режиссер изображает Египет как место предзнаменований, где похоронные заживо жены кричат рядом с мертвыми царями, и в то же время показывает его как регион пастушьей простоты», — написала она.

А эксперт кинематографа Дэвид Эрлих из IndieWire пошутил о главном герое картины. По его мнению, усы Эркюля Пуаро выглядят даже внушительнее, чем пирамиды Гизы.

Ранее голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм заявил, что завершит карьеру после выхода боевика What's my name? Картину снял режиссер Джереми Заг.

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фильм критики смерть на ниле
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