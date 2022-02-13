Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 11:46
11:45
Политика
Представители КПРФ подтвердили желание Зюганова приступить к работе в Госдуме
11:45
Армия
В ЛНР обвинили Киев в подготовке провокации на фоне сокращения миссии ОБСЕ
11:45
Экономика
Новые экологические стандарты могут спровоцировать дефицит одежды на мировом рынке
11:42
Происшествия
Ссора между посетительницами кафе переросла в массовую драку в Кузбассе
11:42
Политика
Политолог Мухин предупредил Украину о потере союзников из-за «токсичного дискурса»
11:37
Политика
Токаев принял участие в церемонии памяти погибших в январских событиях в Казахстане
11:33
Происшествия
В Москве мужчина умер во время приступа эпилепсии в доме-музее Пушкина
11:29
Общество
Lucasfilm планирует создать новую трилогию «Звездных войн»
11:29
Общество
Западные критики не оценили детектив «Смерть на Ниле»
11:21
Происшествия
Пожар в частном доме унес жизни четырех детей в Ивановской области
Все новости

Флорист Сафронова рассказала о дорогих и бюджетных цветочных букетах к 14 февраля

Общество
Флорист Сафронова рассказала о дорогих и бюджетных цветочных букетах к 14 февраля
pixabay.com  /  Peggychoucair

Москва, 13 февраля. Небольшой букет ландышей ко Дню всех влюбленных обойдется в 10 тысяч рублей, сообщила глава Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Приближается один из самых любимых праздников для тех, кто продает цветы. Обычно 14 февраля прибыль вырастает в несколько раз, а вместе с ней и загруженность флористических мастерских. По словам Сафроновой, очень большим спросом в День святого Валентина пользуются красные розы. Цветок высотой 40–50 см можно купить за 50 рублей. Средняя стоимость эквадорских и колумбийских крупных роз варьируется от 150 до 500 рублей.

«Ассортимент широкий, начиная от хризантем и заканчивая ландышами. Правда, ландыши стоят очень дорого. Их привозят из Голландии, там всего несколько производителей. Букетик из 25 штук стоит порядка 10 тысяч рублей», — цитирует эксперта URA.RU.

Организаторы зимних Олимпийских игр в Пекине не отошли от традиции дарить участникам цветы, однако на этот раз они не настоящие, а ручной вязки из кашемира. Такой букет имитирует шесть настоящих видов цветов: роза, китайская роза, ландыш, гортензия, лавровая и оливковая ветвь.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Флорист Сафронова рассказала о дорогих и бюджетных цветочных букетах к 14 февраля
день святого валентина цветы праздник 14 февраля день влюбленных флористы
Комментировать