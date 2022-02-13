Флорист Сафронова рассказала о дорогих и бюджетных цветочных букетах к 14 февраля

Москва, 13 февраля. Небольшой букет ландышей ко Дню всех влюбленных обойдется в 10 тысяч рублей, сообщила глава Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Приближается один из самых любимых праздников для тех, кто продает цветы. Обычно 14 февраля прибыль вырастает в несколько раз, а вместе с ней и загруженность флористических мастерских. По словам Сафроновой, очень большим спросом в День святого Валентина пользуются красные розы. Цветок высотой 40–50 см можно купить за 50 рублей. Средняя стоимость эквадорских и колумбийских крупных роз варьируется от 150 до 500 рублей.

«Ассортимент широкий, начиная от хризантем и заканчивая ландышами. Правда, ландыши стоят очень дорого. Их привозят из Голландии, там всего несколько производителей. Букетик из 25 штук стоит порядка 10 тысяч рублей», — цитирует эксперта URA.RU.

Организаторы зимних Олимпийских игр в Пекине не отошли от традиции дарить участникам цветы, однако на этот раз они не настоящие, а ручной вязки из кашемира. Такой букет имитирует шесть настоящих видов цветов: роза, китайская роза, ландыш, гортензия, лавровая и оливковая ветвь.