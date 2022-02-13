Израильтяне раскритиковали разработанный властями план помощи населению

На прошлой неделе власти Израиля презентовали план снижения стоимости жизни, разработанный для облегчения положения граждан, столкнувшихся с повышением цен в государстве. Тем не менее данная инициатива вместо общественного одобрения спровоцировала критику в адрес правительства.

Как помочь населению

Новый план, представленный в среду вечером главой кабмина Нафтали Беннетом, руководителем Минфина Авигдором Либерманом и министром экономики и промышленности Орной Барбивай, предлагает каждому работающему родителю налоговый вычет в размере 223 шекеля (69 долларов) в месяц на всех детей семьи в возрасте от 6 до 12 лет. Также он предусматривает льготы для трудящихся с низким окладом и повышение конкуренции на рынках за счет отмены импортных тарифов и снижения стоимости иностранных товаров.

#Ireland and #Israel seem to be mirroring one another in the context of some #economic issues at present.



Middle class unimpressed by financial plan critics say does too little for too few



"In the past weeks, price hikes have be…https://t.co/Ew9AMyqSmG https://t.co/6M77J1TC5p — Israel Trade Ireland (@Tradeisrael) February 11, 2022

Однако израильтяне отмечают, что вводимые послабления никак не компенсируют инфляцию: в последние недели значительно дороже стали энергоносители, бензин, продукты питания и бытовые товары, что дополнило увеличение муниципальных налогов.

«Что я буду с этим делать? Это шутка — дать мне 223 шекеля и забрать тысячу?», — говорит журналистам Коби Юсов, женатый отец троих детей из города Явне. Только один его ребенок попал под условия нового плана властей.

В сочетании с так и не отошедшими в прошлое финансовыми трудностями, вызванными пандемией коронавируса, положение простых граждан Израиля заметно ухудшилось.

How big is Israel’s black economy? What actually happened during the coronavirus crisis, over the past two years?https://t.co/tMWn4U7skR — Haaretz.com (@haaretzcom) February 12, 2022

Дошло до того, что люди, ранее считавшие себя представителями среднего класса, уже не чувствуют себя защищенными. Это является причиной общественного недовольства, транслируемого гражданами через комментарии в социальных сетях, выступления перед СМИ и уличные протесты.

Федеральное агентство новостей /

Давняя проблема

Ситуация в стране ухудшается год за годом. Коби Юсов является активистом за борьбу с повышением стоимости жизни с 2018 года. Тогда в городе Явне началась кампания, организованная местными жителями, считающими, что правительство делает недостаточно для сдерживания цен на еду и не учитывает в своих решениях актуальных проблем населения.

И если ранее занимавший должность премьер-министра Биньямин Нетаньяху был привычен к антиправительственным митингам и критике, то возглавляемое Нафтали Беннетом правительство сталкивается с таким вызовом впервые.

Федеральное агентство новостей /

В настоящее время протестующие из города Явне выказывают намерения увеличить интенсивность общественных выступлений и задействовать силы единомышленников в других населенных пунктах.

«Сейчас мы пытаемся набрать организаторов в каждом городе и собираемся выйти на улицы», — рассказал в интервью The Times of Israel Коби Юсов.

Ждать ли изменений

Пока предложенный властями план еще не утвержден. Для его реализации необходимо принять соответствующий закон, который должен одобрить Кнессет (парламент). Недовольные граждане рассчитывают добиться внесения корректировок в документ, расширяющих его действие. Сейчас этот проект является слишком узконаправленным, не учитывающим интересы большинства испытывающих трудности израильтян.

United Torah Judaism chairman blasts Liberman: He doesn't care about the economy. We're all suffering because of this man. https://t.co/XdNQACw4Mh — Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) February 13, 2022

Впрочем, власти говорят о том, что не пойдут на уступки протестующим. С таким заявлением выступил глава Минфина Израиля Авигдор Либерман.

«Нового плана на следующей неделе не будет, как и расширения текущего. Никаких дополнительных кредитных пунктов добавлять не планируется, и все решения будут приниматься только в одном месте — в министерстве финансов», — отметил глава ведомства в интервью Channel 12 News.

Finance Minister responds to criticism of economic plan meant to lower cost of living. https://t.co/ojll3Z5wMk — Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) February 13, 2022

В данных условиях правительство оказывается в сложной ситуации: с одной стороны, на его решения пытаются повлиять рядовые граждане, недовольные социальной политикой. С другой — на Тель-Авив стараются надавить также устраивающие митинги и беспорядки члены палестинской общины, выступающие против расширения еврейских поселений на своей территории. Их поддерживает ООН и другие мировые страны.

И как бы кабмин Беннета не пытался миновать решения острых и спорных вопросов, вряд ли у него получится этого избежать в ближайшее время.