Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 11:46
11:45
Политика
Представители КПРФ подтвердили желание Зюганова приступить к работе в Госдуме
11:45
Армия
В ЛНР обвинили Киев в подготовке провокации на фоне сокращения миссии ОБСЕ
11:45
Экономика
Новые экологические стандарты могут спровоцировать дефицит одежды на мировом рынке
11:42
Происшествия
Ссора между посетительницами кафе переросла в массовую драку в Кузбассе
11:42
Политика
Политолог Мухин предупредил Украину о потере союзников из-за «токсичного дискурса»
11:37
Политика
Токаев принял участие в церемонии памяти погибших в январских событиях в Казахстане
11:33
Происшествия
В Москве мужчина умер во время приступа эпилепсии в доме-музее Пушкина
11:29
Общество
Lucasfilm планирует создать новую трилогию «Звездных войн»
11:29
Общество
Западные критики не оценили детектив «Смерть на Ниле»
11:21
Происшествия
Пожар в частном доме унес жизни четырех детей в Ивановской области
Все новости

Первые российские призеры ОИ-2022 прибыли в Москву

Олимпийские игры 2022
Первые российские призеры ОИ-2022 прибыли в Москву
ТАСС  /  Геодакян Артем

Москва, 13 февраля. Первые российские спортсмены, завоевавшие медали Олимпийских игр в Пекине, прилетели в Москву. Призеров ОИ-2022 встречали в аэропорту Шереметьево.

Олимпийцы, представлявшие Россию в Китае, добирались до Москвы с пересадкой в Красноярске. Самолет со спортсменами на борту приземлился в Шереметьево 12 февраля в 20:47 по московскому времени.

Этим рейсом в РФ вернулись серебряные призеры Олимпиады в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова и Ирма Махиня. С ними в российскую столицу прилетели бронзовые призеры Игр в Китае Татьяна Иванова, завоевавшая награду в санном спорте, сноубордист Виктор Уайлд и Анастасия Смирнова (фристайл). Кроме того, в Москву прибыла биатлонистка Валерия Васнецова, которая не смогла принять участие в ОИ-2022 из-за коронавируса.

Напомним, Олимпиада в Пекине открылась 4 февраля. Соревнования в рамках зимних Игр продлятся до 20 февраля.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Первые российские призеры ОИ-2022 прибыли в Москву
россия спорт олимпиада
Комментировать