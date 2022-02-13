Первые российские призеры ОИ-2022 прибыли в Москву

Москва, 13 февраля. Первые российские спортсмены, завоевавшие медали Олимпийских игр в Пекине, прилетели в Москву. Призеров ОИ-2022 встречали в аэропорту Шереметьево.

Олимпийцы, представлявшие Россию в Китае, добирались до Москвы с пересадкой в Красноярске. Самолет со спортсменами на борту приземлился в Шереметьево 12 февраля в 20:47 по московскому времени.

Этим рейсом в РФ вернулись серебряные призеры Олимпиады в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова и Ирма Махиня. С ними в российскую столицу прилетели бронзовые призеры Игр в Китае Татьяна Иванова, завоевавшая награду в санном спорте, сноубордист Виктор Уайлд и Анастасия Смирнова (фристайл). Кроме того, в Москву прибыла биатлонистка Валерия Васнецова, которая не смогла принять участие в ОИ-2022 из-за коронавируса.

Напомним, Олимпиада в Пекине открылась 4 февраля. Соревнования в рамках зимних Игр продлятся до 20 февраля.