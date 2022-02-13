Российский рынок коммерческой недвижимости начал стабилизироваться

Москва, 13 февраля. Отсутствие новых ограничений и адаптация к условиям пандемии позволили российскому рынку коммерческой недвижимости сохранить высокую активность арендаторов. Это свидетельствует о его стабилизации, пишет «Коммерсантъ».

При устойчивом уроне вакантности в Москве и Санкт-Петербурге уже наблюдается нехватка качественных площадей. Сокращение потока покупателей в торговых центрах ретейлеры планируют компенсировать за счет приближающихся праздников. Уверенность демонстрирует и офисный рынок, где благодаря активности арендаторов отмечается тренд на увеличение объемов спекулятивного строительства.

Сейчас на основных центральных улицах Москвы открывается ежемесячно порядка 50 новых точек, 15–20 из которых являются заведениями общепита. Эксперты прогнозируют, что такой темп сохранится, вследствие чего сократится доля пустующих площадей. Возвращению арендаторов способствуют рост потребительской активности и восстановление туристического трафика.

Ставки долгосрочной аренды в России выросли на 14% по сравнению с показателями 2020 года, говорится в исследовании аналитиков «Авито Недвижимости».