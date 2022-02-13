Геймер показал хардкорную игру Sifu с модом Джона Уика

Лос-Анджелес, 13 февраля. Хардкорный экшен Sifu, который разработала французская компания Sloclap, получил любительский мод для персональных компьютеров с героем Киану Ривза из популярной франшизы «Джон Уик».

Одна из самых популярных модификаций превращает ученика кунг-фу в Джона Уика. В фильмах с Ривзом создатели делали упор на рукопашные бои и перестрелки, но в Sifu нет огнестрельного оружия. При этом боевая система выглядит динамичной и зрелищной.

Prt Scr youtube.com / Dan Allen Gaming

Геймплейный ролик с Уиком опубликован на YouTube-канале пользователя Dan Allen Gaming. Сходство с франшизой усиливают некоторые локации. Геймер показал уровень в ночном клубе, который напоминает сцену из фильма. Там Уик сражается с врагами на танцполе под электронную музыку.

Ранее сообщалось, что Sony Interactive Entertainment представила культовую игру God of War для персональных компьютеров.