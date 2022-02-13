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Иван Федотов займет место в воротах сборной России по хоккею в четвертьфинале ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Иван Федотов займет место в воротах сборной России по хоккею в четвертьфинале ОИ-2022
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Пекин, 13 февраля. Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов будет защищать ворота сборной России по хоккею в четвертьфинальном матчем зимних Олимпийских играх 2022 года.

Тренер вратарей российской сборной Сергей Наумов сообщил, что Иван Федотов займет место в воротах сборной России в игре 1/4 финала хоккейного турнира ОИ-2022, которая состоится 16 февраля. Ранее он провел три матча на зимней Олимпиаде. Наумов пропустил в них шесть шайб. Соперник команды Алексея Жамнова по четвертьфинальному матчу определится позже.

Сборная России заняла первое место в группе A. Подопечные Жамнова одержали победы на Швейцарией и Данией и уступили Чехии. В олимпийском турнире участвуют 12 национальных команд. Сборная России по хоккею, выступающая на ОИ-2022 под флагом ОКР, является действующим победителем соревнований в рамках зимней Олимпиады.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Иван Федотов займет место в воротах сборной России по хоккею в четвертьфинале ОИ-2022
хоккей федотов сборная россии четвертьфинал ои-2022
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