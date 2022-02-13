Российские вкладчики отдают предпочтение рублевым финансовым продуктам

Москва, 13 февраля. Кредитные организации в РФ отмечают низкую долю держателей вкладов в иностранной валюте. Это подтверждается результатами опроса, проведенного РИА Новости.

Доля рублевых вкладов в банках в среднем превышает 90%. Это связано с тем, что для расчета в повседневной жизни необходима национальная валюта.

«На депозиты в валюте приходится менее 10%, что связано, в частности, с меньшим размером процентной ставки по таким вкладам и ограниченным использованием валюты в повседневных целях, в отличие от рублей», — отметил директор розничных продуктов банка «ДОМ.РФ» Евгений Шитиков.

Москва и Санкт-Петербург ранее стали лидерами по вкладам россиян в банках. Оба города опережают среднюю по стране динамику.