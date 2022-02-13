В МОК не знают, планирует ли Бах беседу с Путиным на фоне ситуации с Украиной

Пекин, 13 февраля. Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс ответил на вопрос о возможной беседе главы МОК Томаса Баха и президента России Владимира Путина в свете событий вокруг Украины. Он заявил, что не в курсе, планируется ли такой разговор.

Адамса спросили в ходе брифинга о вероятной беседе Баха и Путина на фоне ситуации с Украиной. Глава пресс-службы ответил, что не знает о планах президента МОК. Согласно предположению Адамса, Бах сконцентрирован на проведении Олимпиады, поскольку она «является символом мира и может показать, каким мир может быть».

«Посыл Олимпиады очень важен — люди соревнуются, но делают это вместе», — подчеркнул руководитель пресс-службы МОК.

Напомним, со стороны Запада звучат неподтвержденные обвинения в адрес России о якобы планируемой эскалации ситуации вокруг Украины. Москва неоднократно отрицала подобные заявления, указывая, что никому ничем не угрожает. Как отмечала российская сторона, обвинения, касающиеся Украины, используются в качестве предлога для увеличения объемов техники НАТО у границ РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Российский министр назвал провокацией кампанию Соединенных Штатов и их союзников по пропаганде образа Москвы как «агрессора».