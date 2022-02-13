Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 11:45
11:45
Армия
В ЛНР обвинили Киев в подготовке провокации на фоне сокращения миссии ОБСЕ
11:45
Экономика
Новые экологические стандарты могут спровоцировать дефицит одежды на мировом рынке
11:42
Происшествия
Ссора между посетительницами кафе переросла в массовую драку в Кузбассе
11:42
Политика
Политолог Мухин предупредил Украину о потере союзников из-за «токсичного дискурса»
11:37
Политика
Токаев принял участие в церемонии памяти погибших в январских событиях в Казахстане
11:33
Происшествия
В Москве мужчина умер во время приступа эпилепсии в доме-музее Пушкина
11:29
Общество
Lucasfilm планирует создать новую трилогию «Звездных войн»
11:29
Общество
Западные критики не оценили детектив «Смерть на Ниле»
11:21
Происшествия
Пожар в частном доме унес жизни четырех детей в Ивановской области
11:19
Наука
Найдена область мозга, которая отвечает за чувство сытости у человека
Все новости

В МОК не знают, планирует ли Бах беседу с Путиным на фоне ситуации с Украиной

Общество
В МОК не знают, планирует ли Бах беседу с Путиным на фоне ситуации с Украиной
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 13 февраля. Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс ответил на вопрос о возможной беседе главы МОК Томаса Баха и президента России Владимира Путина в свете событий вокруг Украины. Он заявил, что не в курсе, планируется ли такой разговор.

Адамса спросили в ходе брифинга о вероятной беседе Баха и Путина на фоне ситуации с Украиной. Глава пресс-службы ответил, что не знает о планах президента МОК. Согласно предположению Адамса, Бах сконцентрирован на проведении Олимпиады, поскольку она «является символом мира и может показать, каким мир может быть».

«Посыл Олимпиады очень важен — люди соревнуются, но делают это вместе», — подчеркнул руководитель пресс-службы МОК.

Напомним, со стороны Запада звучат неподтвержденные обвинения в адрес России о якобы планируемой эскалации ситуации вокруг Украины. Москва неоднократно отрицала подобные заявления, указывая, что никому ничем не угрожает. Как отмечала российская сторона, обвинения, касающиеся Украины, используются в качестве предлога для увеличения объемов техники НАТО у границ РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Российский министр назвал провокацией кампанию Соединенных Штатов и их союзников по пропаганде образа Москвы как «агрессора».

Вернуться назад
Все новости / Общество / В МОК не знают, планирует ли Бах беседу с Путиным на фоне ситуации с Украиной
путин мок бах
Комментировать