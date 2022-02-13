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Reuters: американские сотрудники ОБСЕ начали покидать территорию Донбасса

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 11:07
Политика
Reuters: американские сотрудники ОБСЕ начали покидать территорию Донбасса
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 13 февраля. Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали выезжать на автомобилях из Донбасса, сообщает Reuters.

По некоторым данным, американские сотрудники ОБСЕ покидают территорию ЛДНР из-за угрозы «вторжения» России на Украину. К настоящему времени другие подробности эвакуации представителей мониторинговой миссии не уточняются

Москва неоднократно опровергала заявления Запада о планах «вторжения» на Украину. Россия не представляет угрозы для других государств, подчеркивали в Кремле и министерстве иностранных дел.

Как стало известно ранее, власти США приказали вывести с Украины 160 военных инструкторов Национальной гвардии Флориды. Соответствующее распоряжение дал глава Пентагона Ллойд Остин.

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