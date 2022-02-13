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Песков заявил о широких возможностях России высказывать свою позицию

Политика
Песков заявил о широких возможностях России высказывать свою позицию
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 13 февраля. Россия имеет широкие возможности для высказывания своей позиции иностранным партнерам. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что любое выступление президента РФ Владимира Путина притягивает внимание как российских, так и иностранных экспертов и политиков.

«Это продолжается, это абсолютно закономерно. Поэтому дефицита никакого в этом плане нет», — отметил Песков в комментарии РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России ранее заявил, что Москва готова расширять взаимодействие с западными государствами. РФ готова это делать на взаимных условиях.

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