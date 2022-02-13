Аналитик Гайдай иронично назвал дату следующего «вторжения» России на Украину

Киев, 13 февраля. Нагнетание Западом ситуации вокруг мнимого «вторжения» России на Украину приобретает все более абсурдный характер. Политический аналитик Валентин Гайдай с иронией оценил прогнозы США и ЕС о «нападении» на Незалежную и призвал украинцев к спокойствию.

Зарубежные СМИ на днях опубликовали очередную дату якобы готовящегося «вторжения» РФ на Украину. Предполагается, что на этот раз долгожданное событие произойдет в середине февраля. Впрочем, эксперт не исключил, что возможны и другие варианты, и даже предложил несколько других вероятных дат.

«Напомните, 16 февраля, когда назначено очередное "вторжение" России — это какой раз уже по счету? Двадцатый? Сначала было католическое Рождество, потом Новый год, затем открытие Олимпиады. Я так понимаю, что 23 февраля, в день Советской Армии и Флота, тоже РФ может "напасть" — как в такой день не напасть? Возможно, на 8 марта сделают "подарок". Потом будет 9 мая, день рождения Ленина, день смерти Сталина. То есть это бред, это полное сумасшествие», — высказался Гайдай в эфире канала «Наш».

Подобные громкие заявления в каком-то смысле играют на руку Западу, однако провоцируют панические настроения внутри самой Украины. Простые граждане Незалежной под влиянием американской пропаганды начинают верить в возможность военного конфликта. Как считает политический аналитик, единственное, что в этой ситуации делает верно Киев — пытается хоть немного снять напряжение и убедить людей в отсутствии опасности.

Федеральное агентство новостей /

«Я заметил, что если у нашей власти хоть в чем-то и есть здравый смысл, то это в вопросе о "нападении" России. Президент Зеленский ведь может думать, когда хочет. И Зеленский, и Резников, и Кулеба заявляли о том, что не надо нагнетать ситуацию, что все под контролем. Я думаю, надо верить здравому смыслу и смотреть на ситуацию последних месяцев и недель», — отмечает эксперт.

Гайдай убежден, что подобные безосновательные «прогнозы» должны быть в принципе категорически запрещены в СМИ, ведь антироссийская истерия не только усилила панику в обществе, но и существенно усугубила и без того шаткое экономическое положение Украины.

«Говорить о вторжениях должны только теоретики Генштаба — это их задача. Там должны сидеть опытные стратеги и планировать на всякий случай "вторжение России", "вторжение Турции", "вторжение Молдавии". Это их задача готовить гипотетические планы на разные случаи. А разным СМИ, украинским и зарубежным политикам об этом говорить не стоит, потому что это вызывает только нагнетание истерии, которое негативно сказывается на курсе валют, на экономике, на инвестициях в Украину», — подчеркнул политический аналитик Валентин Гайдай.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков ранее объяснил, как виртуальное «вторжение» России на Украину может обернуться реальными проблемами для Евросоюза.