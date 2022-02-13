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Технологии
Вассерман рассказал, скоро ли человечество сможет добираться на Марс за 45 дней
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Вассерман рассказал, скоро ли человечество сможет добираться на Марс за 45 дней

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 11:23
Технологии
Вассерман рассказал, скоро ли человечество сможет добираться на Марс за 45 дней
wikipedia.org  /  NASA/Общественное достояние

При осуществлении межпланетных полетов размещать на Земле громоздкие энергосистемы значительно разумнее, чем устанавливать их на космических кораблях. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы РФ, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман. Ранее канадские ученые предложили использовать мощный лазер для разгона космических кораблей, что может сократить время путешествия до Марса с полугода до 45 дней.

«За последние полвека я немало слышал о подобных проектах. В принципе, это в какой-то мере разумно. На Земле можно разместить колоссальные энергосистемы. Проблема ракет в том, что они должны разгонять весь запас горючего, обеспечивающего их энергию. Нужно нести не только полезную нагрузку, но и этот ресурс», — сказал публицист.

Анатолий Вассерман также отметил, что и эта идея не лишена серьезных недостатков.

«Любой поток энергии рассеивается. Часть ее поглощается воздухом. Впрочем, энергокомплекс можно разместить на Луне. По затратам это окупится уже через считанные десятки пусков. Однако дело еще в том, что не получится в течение долгого времени фокусировать весь поток энергии на ракете. Согласно законам физики, любой поток энергии рассеивается в безвоздушном пространстве. На космических расстояниях даже ничтожно малое рассеивание приобретает космический же масштаб», — пояснил собеседник ФАН.

Вассерман: Сомневаюсь, что до Марса начнут долетать за 45 дней вместо шести месяцев
Федеральное агентство новостей /

В завершение он добавил, что не разделяет оптимистичных прогнозов канадских ученых.

«Можно будет разогнать ракету, дать ей начальный толчок — дальше она будет лететь по инерции. Это все равно достаточно выгодно и целесообразно, но сокращение времени полета на Марс до 45 суток мне представляется весьма сомнительным», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН призвал ученых мира всерьез отнестись к сообщению о приближающемся к Земле астероиде 2022 AE1. По его словам, этот объект необходимо уничтожить ракетами с ядерными боеголовками.

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