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Глава ДНР Пушилин заявил о признаках нежелания Киева выполнять Минские соглашения

Политика
Глава ДНР Пушилин заявил о признаках нежелания Киева выполнять Минские соглашения
Новостное агентство «Харьков».  /  Анастасия Вальдамирова

Киев, 13 февраля. ДНР не питает иллюзии по поводу исполнения Минских соглашений со стороны Киева, заявил глава республики Денис Пушилин.

По словам главы ДНР, действия стран-гарантов не демонстрируют «правильных посылов», а американские представители власти делают все возможное, чтобы «подыграть» украинскому государству.

Также Пушилин обратил внимание, что конфликт не разрешен из-за попыток властей Украины «заболтать ситуацию». При этом Донбасс готов к наступлению украинской армии.

«Мы со своей стороны уже не испытываем никаких иллюзий перед встречами и с контактной группой, и в «нормандском формате» на разных уровнях, можем говорить и предсказывать, чем все закончится. <...> Мы не видим никаких предпосылок, никаких правильных посылов со стороны стран-гарантов, со стороны США. То есть, наоборот, США сейчас пытаются на таком уровне даже подыграть Украине», — говорит Пушилин.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что единственным способом дипломатического урегулирования кризиса на территории Украины является исполнение Киевом требований Минских соглашений.

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украина пушилин днр
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