Глава ДНР Пушилин заявил о признаках нежелания Киева выполнять Минские соглашения

Киев, 13 февраля. ДНР не питает иллюзии по поводу исполнения Минских соглашений со стороны Киева, заявил глава республики Денис Пушилин.

По словам главы ДНР, действия стран-гарантов не демонстрируют «правильных посылов», а американские представители власти делают все возможное, чтобы «подыграть» украинскому государству.

Также Пушилин обратил внимание, что конфликт не разрешен из-за попыток властей Украины «заболтать ситуацию». При этом Донбасс готов к наступлению украинской армии.

«Мы со своей стороны уже не испытываем никаких иллюзий перед встречами и с контактной группой, и в «нормандском формате» на разных уровнях, можем говорить и предсказывать, чем все закончится. <...> Мы не видим никаких предпосылок, никаких правильных посылов со стороны стран-гарантов, со стороны США. То есть, наоборот, США сейчас пытаются на таком уровне даже подыграть Украине», — говорит Пушилин.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что единственным способом дипломатического урегулирования кризиса на территории Украины является исполнение Киевом требований Минских соглашений.