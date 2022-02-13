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Энтони Блинкен одобрил эвакуацию американских дипломатов с Украины

Политика
Энтони Блинкен одобрил эвакуацию американских дипломатов с Украины
flickr.com  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 13 февраля. Риск обострения ситуации на востоке Украины слишком высок. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Гонолулу.

Американский госсекретарь одобрил эвакуацию сотрудников посольства США с Украины. Внешнеполитическое ведомство распорядилось вывозом дипломатов 12 февраля.

«Вчера мы распорядились об отъезде большей части американцев, все еще находящихся в американском посольстве в Киеве. Риск "военных действий" со стороны Российской Федерации достаточно высок, угроза достаточно серьезна, чтобы считать это благоразумной мерой», — говорится в его выступлении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров переговорил с Блинкеном по телефону. Министр подчеркнул, что Москва не имеет планов по «вторжению» на Украину.

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