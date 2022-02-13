Ван Дамм завершит актерскую карьеру после выхода фильма What's my name?

Лос-Анджелес, 13 февраля. Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм хочет завершить актерскую карьеру после выхода боевика What's my name? В новом фильме его герой сразится с врагами из предыдущих картин.

В основу What's my name? легла биография артиста. Боевик будет напоминать псевдореалистичную драму «Ж. К. В. Д.». По сюжету Ван Дамма сбивает автомобиль и он впадает в кому. После пробуждения герой не помнит, кто он такой, и сталкивается с противниками, с которыми сражался в других картинах. Эта лента позволит актеру осознать весь свой профессиональный опыт.

«Я хочу, чтобы это был новый «Кровавый спорт», но на более высоком уровне. В фильме после премьеры одного боевика я не чувствую себя счастливым», — поделился Ван Дамм с изданием The Deadline.

Сценарий для картины написали Ник Валлелонга и Пол Слоун. Режиссером What's my name? стал Джереми Заг. Ранее постановщик байопика о Мэрилин Монро Эндрю Доминик заявил, что включит в картину несколько пикантных сцен. Фильм, который выйдет на стриминговом сервисе Netflix, получит возрастной рейтинг 18+.