Настя Каменских рассказала, как любит проводить время с Потапом

Киев, 13 февраля. Певица Настя Каменских и музыкант Алексей Потапенко (Потап) два года состоят в браке. Паре, которая занимается совместным творчеством, никогда не скучно, они с удовольствием проводят время вдвоем.

По словам Каменских, вместе с Потапом они любят отдыхать на природе. Иногда они ездят на пикник или отправляются в гости к друзьям.

«Можем вдвоем побегать или проваляться в постели целый день — нам не скучно вдвоем и друг от друга мы не устаем», — поделилась исполнительница с украинским изданием podpravda.com.

Главным секретом здоровых отношений Каменских назвала искренность и любовь. У артистки нет тайн от супруга, она безгранично доверяет Потапу.

«Для многих общий карантин стал серьезным испытанием, в отличие от нас — мы еще больше сблизились», — добавила артистка.

Алексей Потапенко состоял в браке с продюсером Ириной Горовой с 1999 по 2014 годы, в этих отношениях у него родился сын Андрей. В 2019 году музыкант женился на коллеге Каменских, у пары пока нет детей.

В январе звездная чета отдыхала в Мексике. Каменских радовала своих подписчиков в соцсетях красочными снимками с жаркого курорта и сексуальными нарядами.