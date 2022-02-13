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Большинство мужчин в РФ хотят, чтобы супруги зарабатывали от 50 до 80 тысяч рублей

Общество
Большинство мужчин в РФ хотят, чтобы супруги зарабатывали от 50 до 80 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 февраля. Более 51% российских мужчин предпочитают, чтобы их жены зарабатывали не меньше 50 тысяч рублей в месяц. Такие выводы аналитиков из университета «Синергия» приводит РИА Новости.

Исследование показало, что большинство россиянок предпочитают выходить замуж за обеспеченных мужчин, которые хотят работать и получают ежемесячно не меньше 80–110 тысяч рублей.

«Супруг в идеале должен зарабатывать от 80 до 110 тысяч рублей — так считают 44% женщин. По мнению 36%, мужчина обязан получать в районе 110–140 тысяч рублей», — выяснилось в ходе опроса.

Что касается мужчин, то 51% хотели бы, чтобы заработок их жен стартовал от 50 тысяч рублей. 30% респондентов назвали сумму в размере 80–110 тысяч рублей. Еще 6% уверены, что женщины должны приносить в дом свыше 200 тысяч рублей. 65% мужчин не против того, чтобы их возлюбленные нигде не работали.

Более половины россиян считают стабильность компании главным фактором при выборе работы. В прошлом году такого мнения придерживались 46% респондентов.

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зарплата опрос заработок доходы россиян
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