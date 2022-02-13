Журналист Fox News Карлсон рекомендовал Байдену вспомнить о ядерном арсенале ВС РФ

Вашингтон, 13 февраля. Администрация президента США Джо Байдена демонстрирует «безрассудное позерство», разжигая конфликт с Россией из-за Украины. Об этом заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заподозрил Белый дом в попытке скрыть собственные интересы в Европе под предлогом защиты партнеров по блоку НАТО от «российской агрессии».

«Раз Россия представляет такую серьезную угрозу, почему в Европе, судя по всему, обеспокоены ситуацией куда меньше, чем мы?» — поинтересовался Карлсон.

По словам ведущего, президент Джо Байден словно добивается войны с Москвой, но не учитывает, что она не будет похожа на привычные США бомбардировки стран третьего мира. Россия обладает армией, мощь которой несопоставима с предыдущими оппонентами американских войск.

Напомним, сообщения о якобы запланированном «вторжении ВС РФ» на Украину стали появляться в американских СМИ осенью прошлого года. Кремль при этом отрицает приписываемые ему завоевательные планы. Тем не менее американский таблоид Bloomberg заявил, что у начала «вторжения» уже есть точная дата.