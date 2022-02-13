Аналитик Зельцер отметил влияние импортируемой инфляции на Россию

Москва, 13 февраля. Российская экономика испытывает инфляционное давление, однако значительная его доля может быть вызвана внешними причинами. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Высокий уровень инфляции, по его словам, во многом вызван ослаблением национальной валюты и общемировым ростом стоимости энергии.

«С учетом общемирового скачка цен на энергию и сельхозпродукцию доля импортируемой инфляции может превышать половину от официального уровня в 8,8%. Причина — более высокий уровень передела в западных товарах», — заявил Зельцер РИА Новости.

Он предположил, что к концу текущего года рост цен замедлится до 6%.

Даже если люди ожидают высокую инфляцию, они должны понимать, что эти депозитные ставки не съедят покупательную способность их сбережений. Это один из ключевых каналов, которым денежно-кредитная политика воздействует на экономику, цитирует председателя Банка России Эльвиру Набиуллину телеканал «Санкт-Петербург».

Годовые темпы инфляции в США ранее последовательно ускорялись. Потребительские товары в среднем стали дороже на 0,6% по итогам января.