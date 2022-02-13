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Плющенко поддержал Валиеву после скандала с сомнительным допинг-тестом

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 10:34
Олимпийские игры 2022
Плющенко поддержал Валиеву после скандала с сомнительным допинг-тестом
Агентство городских новостей Москва  / 

Москва, 13 февраля. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко поддержал фигуристку Камилу Валиеву после скандала, возникшего из-за ее сомнительной допинг-пробы. Он назвал юную спортсменку одной из лучших фигуристок в истории всего вида спорта.

Плющенко опубликовал пост в поддержку Валиевой на своей странице в Instagram. Тренер отметил уникальный талант фигуристки и обратил внимание, что она вдохновляет тысячи девочек и мальчиков, только начинающих свой путь в спорте.

«Хочу послать Камиле и ее тренерскому штабу лучи поддержки от всей нашей команды и спортсменов», — написал олимпийский чемпион.

Плющенко выразил надежду, что Олимпиада в Пекине принесет Валиевой радость побед и исполнения мечты. По словам тренера, все эксперты и любители фигурного катания на планете хотят продолжать восхищаться выступлениями фигуристки.

Плющенко поддержал Валиеву после скандала с сомнительным допинг-тестом
Prt Scr instagram.com / @plushenkoofficial

Напомним, причиной скандала вокруг Валиевой стали вопросы к допинг-тесту, который она сдавала еще 25 декабря. Из-за сомнительной пробы отложили награждение российских фигуристов, победивших в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. В МОК заявили, что церемония вручения медалей должна состояться после завершения рассмотрения дела Валиевой.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Плющенко поддержал Валиеву после скандала с сомнительным допинг-тестом
допинг плющенко валиева
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