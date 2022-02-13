Звезда сериала «Невский» Кошонин: Если бы Украина, Белоруссия и Россия объединились, кто бы к нам сунулся?

Заслуженный артист России Сергей Кошонин запомнился зрителям с конца 1980-х годов, когда он снялся в небольшом, но очень запоминающемся эпизоде знаменитого фильма «Интердевочка». Однако первую свою роль в кино он сыграл еще школьником — в 1975 году, в знаковой картине того времени «Дневник директора школы».

Кошонин много и плодотворно играл на одной из лучших петербургских театральных площадок — в Молодежном театре на Фонтанке. Но настоящая популярность пришла к артисту с сериалами «Убойная сила», «Литейный, 4», «Опера. Хроники убойного отдела» и др. В юности артист планировал связать свою судьбу с армией, а в кино «дослужился» до генерала. Поэтому первый вопрос ФАН был именно об армии — в связи с приближающимся праздником — Днем защитника Отечества.

Об армии и ветеранах

— Скоро праздник 23 Февраля, Вы в юности планировали быть военным, много играли в кино офицеров. Что для Вас значит этот праздник?

— 23 Февраля всегда считался праздником мужчин, так было и когда я учился в школе, и когда мы были студентами. На мой взгляд, в советское время профессия военного была более престижной, чем сейчас.

Когда у меня родился сын и я в начале 90-х гулял с ним по городу, мы видели, как люди без рук, без ног на колясках подъезжают к машинам и просят милостыню. Сын меня спрашивал тогда: «Кто это?» Я ему объяснил: «Наверно, это солдаты, которые в Афганистане воевали, получили ранения, сейчас они бедствуют, просят помощи».

«А я тоже пойду в армию служить?» — спросил сын. «Да, — говорю, — все мужчины должны идти в армию». «И что, я тоже буду клянчить подачки?»

Я тогда сказал: «Сынок, я не могу тебе ответить на этот вопрос, но это очень стыдно, когда в нашей стране наши герои, наши солдаты, которые проливали кровь, пускай даже не за свою страну, а за соседнюю, по договору о взаимопомощи, попадают в такие ситуации».

Я видел в Германии людей на электрических инвалидных колясках, больше похожих на маленькие мотоциклы. Я спросил: «Вы откуда, что так хорошо по-русски говорите?» А они отвечают: «Мы с Украины, просто здесь нас всем обеспечивают, дают лекарства, льготы всякие, квартиры бесплатно. А дома нам ничего не давали — разово лекарства и обследования, и все».

Когда я увидел их в Нюрнберге, это был 2007 год, наших ветеранов войны, знаете, я чуть не расплакался. У меня отец тоже проливал кровь во время Великой Отечественной войны, был инвалидом первой группы, ушел в 90-м году… У меня до сих пор хранятся его медали — за взятие Киева, за взятие Николаева, за взятие Одессы… И я думаю, какое счастье, что папа не увидел всего того, что началось в 91-м…

фото из личного архива Сергея Кошонина /

Сейчас профессия военного для меня немного отошла на второй план, хотя я знаю массу людей, которые отдают долг Родине, служат народу, служат людям. Они прежде всего хотят, чтобы мы жили в нормальном обществе, чтобы не было такого, что люди, которые воевали, до сих пор не могут дополучить отдельные квартиры. Я уже не говорю о блокадниках, о подранках — детях войны…

Что тут говорить, плохо заботится государство о наших героях. Поэтому иногда думаешь: вот вы парад проведете очередной, а если эти деньги пустить на наших ветеранов, чтобы они достойно дожили свой век. Достойно, понимаете? Тратятся огромные деньги: парады в каждом городе-герое, вся эта символика, салюты... Такие мысли у меня порой возникают.

Но, знаете, еще Пушкин сказал примерно так: «Я сам могу ругать Родину за дураков и плохие дороги, но я вызову на дуэль любого, кто скажет плохо о моей России». Вот и так же. Только я сам могу говорить о моей России плохо, но если кто-то скажет о ней плохо со стороны, то я буду защищать мою, как говорится, «немытую». Я буду защищать свой дом, свою семью… Я мужчина, я не имею права этого не делать.

фото из личного архива Сергея Кошонина /

Украинский вопрос

— У Вас большое внешнее сходство с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Были ли в связи с этим смешные моменты, не путали ли Вас с ним на улице?

— Помню, когда Янукович был президентом, я еще до Майдана прилетал в Киев. Я был более полный, чем сейчас, и со мной здоровались пограничники: «Виктор Федорович, здравствуйте, вы к нам надолго?» Я отвечал: «Как принимать будете!»

— А в реальности никогда не путали?

— Конечно, нет. Где он и где я? Да и к тому же он гораздо выше и раза в три толще, чем был я.

— А как Вы вообще относитесь к происходящему на Украине?

— Происходит очень страшная вещь. Нас всех разобщили, нас всех раскидали по своим квартирам, чтобы мы сидели и никуда не высовывались. Поссорить украинцев и русских!.. Я понимаю, что ссорятся не люди, а «паны», но страдают-то люди… Довести их до такого состояния, братьев и сестер… Деньги, конечно, в это вложены американцами сумасшедшие, чтобы нас с украинцами разлучить, но тем не менее мы же братья и сестры! Как же можно было дождить до такого!

Знаете, когда меня спрашивают, чей Крым, я отвечаю: «Крым — крымчан!» А дальше — что хотите, то и делайте. Доказывайте, кто имеет прав больше. Я считаю, что ситуация между двумя народами — братьями и сестрами — доведена до такого сумасшествия за счет американских долларов. Потому что сегодня кто вложит в воспитание денег побольше, тот и победит. Пять лет — и новое поколение вырастает. Вот там и выросло новое поколение так называемых «бандеровцев», «нациков», которые ненавидят Россию, ненавидят русских. Ведь как воспитывают с детского возраста, то и происходит. А кто за это платит, это второй вопрос. Вот оплатили и вырастили врагов друг другу, особенно молодежь.

фото из личного архива Сергея Кошонина /

У меня на Украине куча друзей-актеров, я много раз там снимался. Я обожаю Киев, обожаю украинскую кухню. Но я не могу туда ездить сейчас, я, наверно, там в каких-то списках тех, которым запрещено туда ехать. Ну что за бред, ребята! Очнитесь, люди, и прежде всего украинцы! Они сами ненавидят свое правительство, я это тоже знаю. Кучка выдвиженцев там захватила власть. Там же практически Янукович был отстранен от президентства...

Не хочу в политику влезать, но, ребята, мы же братья и сестры, у нас славянская кровь! Слава богу, что у нас с Белоруссией мир и дружба. Если бы объединились Украина, Белоруссия и Россия, кто бы тогда к нам сунулся вообще?!

Кино, которое мы потеряли

— Вас стали узнавать после «Интердевочки», мешало это потом Вам в кинокарьере или, наоборот, помогало?

— У меня в то время еще не было никакой кинокарьеры, поэтому я не отказывался ни от эпизодов, ни от небольших ролей. Да, после «Интердевочки» что-то сработало. Ведь в то время еще не было рекламы, но зато были анонсы. И как анонс, так показывают сцену с такси, в которой я сыграл. Да, стали немножко узнавать. Но я не стал после этого фильма получать огромное количество предложений. В кино я тогда снимался редко, но метко.

Фильм «Интердевочка» вышел в 89-м году, а в 91-м кино закончилось и началась эра сериалов. А полный метр, как мы его привыкли понимать, в 90-е почил в бозе, кинотеатры стали переделывать под казино и так далее. Ушла история... Короче, загубили наше кино все эти перестроечные дела, мы потеряли кино, которое у нас было в советское время.

А что касается «Интердевочки», там у меня был, конечно, эпизод, но иногда бывает, что эпизод стоит целого фильма…

фото из личного архива Сергея Кошонина /

— Знаю, что 90-е годы Вам пришлось нелегко, жалели ли Вы о развале СССР?

— Все можно было сделать гораздо умнее, гораздо тоньше, не ломая экономику. Китайцы же тоже не дураки, они оставили компартию, но экономику так подняли, что вышли на первые позиции. А в 90-х я десять лет практически только в Молодежном театре служил. Но за то время я сыграл в Молодежном театре и Мэкки-Ножа в «Трехгрошовой опере» по пьесе Брехта, и в легендарном спектакле «Танго» по пьесе Мрожека, это была одна из моих любимых ролей. Сыграл Володю в спектакле «Дорогая Елена Сергеевна», играл и в других спектаклях. Я в те годы занимался только театром и самосохранялся. Знаете, нужно быть готовым, когда прилетит звонок и вам скажут: «Мы хотим вас пригласить»… Вот к этому нужно быть готовым, и это, наверно, самое трудное.

— Вы называли недавно ушедшего Александра Рогожкина своим любимым режиссером, а кого еще Вы могли бы вспомнить из этого поколения?

— Мы на днях провожали кинорежиссера Виктора Бутурлина, скончавшегося 5 февраля. Витя Бутурлин — человек, который придумал «Убойную силу». Он автор идеи, первые серии он снимал. И вот в четверг мы его проводили…

Недавно Витя Мережко ушел, недавно ушел Александр Рогожкин… Это величайшие режиссеры и драматурги. Это «голубая кровь» нашей драматургии и кинорежиссуры. Это как прошлая эпоха, которая осталась где-то там, за бортом. И самая, мне кажется, большая вина нашей страны перед такими режиссерами, я именно такую фразу хочу сказать, — это когда забывают и когда нет востребованности. Когда нет работы. Когда все, что было нашей гордостью, подменяется разними пустыми ток-шоу, подменяется какими-то непонятными «героями нашего времени» — тиктокерами… Ушла душа… А ведь именно душа всегда определяла наше российское, советское и русское кино. А сейчас скорее бездуховность, я бы так сказал…

фото из личного архива Сергея Кошонина /

«Дослужиться» до генерала

— С начала 2000-х Вы много и плодотворно играете в милицейских сериалах. Вам нравятся Ваши герои? Почему, на Ваш взгляд, этот жанр так популярен?

— Я начал с «Убойной силы», там мы были майорами. Но до генералов никто, кроме меня, не «дослужился». Это уже сериал «Невский», который идет сейчас, там мне «присвоили» звание генерал-майора. Но я играл не только военных. Я играл и криминальных авторитетов, и врачей, и профессоров, и ученых, и учителей, и моряков. У меня очень разнообразные роли были. Просто наиболее смотрибельными оказались «Убойная сила», вот сейчас — «Невский». Мне сейчас часто звонят, говорят, мол, здорово, очень интересно смотреть, очень узнаваемо, жизненно. Значит, мы попали…

— А в какую именно точку, как Вам кажется, Вы попали?

— Так скажу: если в «Убойной силе» мы больше позиционировали работников внутренних органов, показывали их с хорошей стороны, то в «Невском», на мой взгляд, идет такое срывание масок, такое разоблачение… Как хирургическая операция — из чего может состоять человек, который служит в органах внутренних дел, который должен помогать людям, оберегать их, служить народу, во что порой это выливается.

фото из личного архива Сергея Кошонина /

В нашем сериале показано, что есть такие, кто приходит наживаться, зарабатывать бабло, плевать они хотели на людей. Думаю, хорошо, что такие сериалы стали появляться. Значит, есть с чем бороться. Это не значит, что все менты плохие — взяточники, казнокрады и так далее. Я знаю очень много честных сотрудников, которые несут свою службу, которые кристально чисты. Просто, на мой взгляд, нельзя показывать только положительное. Это как у Чехова — «Плохой хороший человек». Все не без греха.

Почему люди смотрят такие сериалы? Потому что они или верят в то, что мы показываем на экране, или не верят. А если верят, значит, мы попали в точку, в самую сердцевину.

— У Вас большая фильмография. Какой фильм любимый?

— Я всегда говорю: все фильмы, которые были в моей биографии, они — как мои маленькие дети. Какие-то повзрослели, какие-то совсем еще юные. И все любимые, даже эпизоды. Я помню каждый свой фильм, каждый эпизод, даже маленький. Но на вопрос: «Какой любимый фильм?» — всегда говорю: «Несыгранный». Хочется сыграть что-то еще.

— А о какой роли Вы мечтаете?

— Хочется сыграть не военного, не мента, не криминал. Хочется сыграть человека, который пытается выживать в этой все сжигающей жизни…

фото из личного архива Сергея Кошонина /

Секрет семейного счастья

— Каков Ваш рецепт счастливой семейной жизни?

— Во-первых, я благодарю судьбу, что моя жена не актриса. Когда актерская семья, это сложновато. Во-вторых, мы вместе с 1981 года, больше сорока лет. И сейчас она живет своей жизнью и не вмешивается в мою. Она смотрит телепередачи и фильмы, которые не смотрю я. Она разбирается в каких-то своих делах — как связать кофточку, как расшить бисером кошелек или сделать ловца снов из индейской легенды, я в этом ничего не понимаю. А она не лезет в мое творчество. То есть дома я отключаюсь. Я где-то репетирую, преподаю как педагог актерское мастерство, а она меня не мучает вопросами: «А как эта актриса? А почему у вас там постельная сцена?» и так далее. Она меня не трогает. Это и объединяет: мы мирно сосуществуем, при этом у каждого есть своя территория, куда не надо лезть без приглашения.

фото из личного архива Сергея Кошонина /

Кстати, о преподавании. Этим летом я вместе с известной актрисой Натальей Леоновой буду набирать актерский курс в петербургском Художественно-техническом институте (ВХУТЕИН) на Моховой, 40. Так что, если есть желание попробовать себя в актерском искусстве, добро пожаловать!