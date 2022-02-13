Эксперт Громов заявил о влиянии геополитических рисков на решение ОПЕК+ по добыче нефти

Москва, 13 февраля. Альянс ОПЕК+ отказался менять параметры соглашения об ограничении добычи нефти. По мнению главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексея Громова, это решение оправдано.

Данная договоренность обусловлена двумя причинами: во-первых, это фундаментальные условия на рынке, а вторым фактором стали геополитические риски.

«Думаю, что такая осторожная позиция ОПЕК+ в целом соответствует моменту с точки зрения фундаментальных факторов. И она также отражает выжидание, как мне кажется, стран-участниц соглашения того, как развернется геополитическая ситуация в мире», — цитирует Громова агентством «Прайм».

Члены ОПЕК+ в феврале решили сохранить неизменными параметры сделки на следующий месяц. Ежемесячный рост добычи нефти остался на уровне 400 тысяч баррелей в сутки.

Динамика на глобальном нефтяном рынке будет стабильной на грядущей неделе, прогнозирует портфельный управляющий Private Banking банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили.