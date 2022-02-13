Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 11:44
11:42
Происшествия
Ссора между посетительницами кафе переросла в массовую драку в Кузбассе
11:42
Политика
Политолог Мухин предупредил Украину о потере союзников из-за «токсичного дискурса»
11:37
Политика
Токаев принял участие в церемонии памяти погибших в январских событиях в Казахстане
11:33
Происшествия
В Москве мужчина умер во время приступа эпилепсии в доме-музее Пушкина
11:29
Общество
Lucasfilm планирует создать новую трилогию «Звездных войн»
11:29
Общество
Западные критики не оценили детектив «Смерть на Ниле»
11:21
Происшествия
Пожар в частном доме унес жизни четырех детей в Ивановской области
11:19
Наука
Найдена область мозга, которая отвечает за чувство сытости у человека
11:18
Происшествия
Злоумышленник угрожал взорвать несуществующий офис банка в Петербурге
11:17
Технологии
Вассерман рассказал, скоро ли человечество сможет добираться на Марс за 45 дней
Все новости

Эксперт Громов заявил о влиянии геополитических рисков на решение ОПЕК+ по добыче нефти

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 10:21
Экономика
Эксперт Громов заявил о влиянии геополитических рисков на решение ОПЕК+ по добыче нефти
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 февраля. Альянс ОПЕК+ отказался менять параметры соглашения об ограничении добычи нефти. По мнению главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексея Громова, это решение оправдано.

Данная договоренность обусловлена двумя причинами: во-первых, это фундаментальные условия на рынке, а вторым фактором стали геополитические риски.

«Думаю, что такая осторожная позиция ОПЕК+ в целом соответствует моменту с точки зрения фундаментальных факторов. И она также отражает выжидание, как мне кажется, стран-участниц соглашения того, как развернется геополитическая ситуация в мире», — цитирует Громова агентством «Прайм».

Члены ОПЕК+ в феврале решили сохранить неизменными параметры сделки на следующий месяц. Ежемесячный рост добычи нефти остался на уровне 400 тысяч баррелей в сутки.

Динамика на глобальном нефтяном рынке будет стабильной на грядущей неделе, прогнозирует портфельный управляющий Private Banking банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Эксперт Громов заявил о влиянии геополитических рисков на решение ОПЕК+ по добыче нефти
нефть добыча нефти ОПЕК+ рынок нефти
Комментировать