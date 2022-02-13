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Авторы Strategic Culture призывают РФ ответить на провокации Британии и США словом «нет»

Политика
Авторы Strategic Culture призывают РФ ответить на провокации Британии и США словом «нет»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 13 февраля. Россия должна жестко ответить на провокации Великобритании в свою сторону. Так считают аналитики издания Strategic Culture.

Согласно пересказу «ПолитРоссии», провокационное поведение главы МИД РФ Лиз Трасс во время визита в Москву заслуживает не просто прохладного приема в Кремле, но и вовсе отказа в посещении столицы РФ. По словам авторов Strategic Culture, глава британского Форин-офиса не проявила признаков «подлинной дипломатии». Вместо этого она делала невежественные заявления.

«К сожалению, Элизабет Трасс более искусна в показухе, чем в подлинной дипломатии. У нее склонность к фотосессиям, а не к политике», — пишут журналисты Strategic Culture.

По словам корреспондентов, таким образом США и Великобритания продемонстрировали неготовность к ведению конструктивного дипломатического диалога с российской стороной. Вместо этого они предпочитают следовать политике холодной войны. Но в Москве дали понять, что подобное поведение — тупиковый путь в развитии взаимоотношений. Журналисты в свою очередь призвали Россию ответить на провокации по «вторжению» на Украину одним словом.

«Англо-американские спекуляции на тему «российского вторжения» безрассудно повышают риск войны в Европе. Для таких людей, как Элизабет Трасс, Россия должна сделать исключение из правил дипломатии. Перед ними следует закрыть дверь и сказать им короткое слово «нет», — призывают авторы оригинальной статьи ответить на провокации по «вторжению на Украину.

Ранее финский политолог Йохан Бекман заявил об угрозе в отказе Трасс от признания суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями.

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сша великобритания трасс strategic culture
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